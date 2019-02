Lid versus Oscaři. Z padesátky hodnocených filmů na ČSFD klasiky bodují, oceněné novinky propadají

Nejvyšší oscarové ocenění se s názory amatérských recenzentů na Česko-slovenské filmové databázi (ČSFD) shoduje v období posledních padesáti let jen desetkrát - a v posledním desetiletí vůbec.

Hodnocení akademiků se s tím lidovým nejvíce shoduje u filmů ze sedmdesátých let. Čtyři filmy z té doby sklízejí i nejkladnější divácká hodnocení: Kmotr a jeho pokračování, Podraz a Přelet nad kukaččím hnízdem. V první desítce za daný rok na ČSFD ale skončila většina oceněných filmů.

Ukazuje to jednak, že až na výjimky - jako je Zamilovaný Shakespare za rok 1998, ve kterém přišel do kin i film Stevena Spielberga Zachraňte vojína Ryana - byla americká Akademie filmového umění a věd schopná vybrat filmy, které se shodují s diváckým vkusem a zároveň jsou do jisté míry nadčasové.

Filmová ocenění samozřejmě také zpětně ovlivňují názory soudobých i budoucích diváků, neplatí to ale vždy. Například v roce 1981 získalo Oscara za nejlepší film britské sportovní drama Ohnivé vozy, dnes známé především díky taktéž oscarové titulní skladbě. Nejvyšší hodnocení na ČSFD za daný rok ale tehdy získal dobrodružný film Dobyvatelé ztracené archy, dodnes reprízovaný v televizích.

Americká filmová akademie měla původně v plánu letos udělovat i „cenu za nejlepší populární film“. Po vlně kritiky z řad filmových recenzentů i fanoušků a kvůli obavám o to, co způsobí dělení filmů na běžné a populární, ale akademici od návrhu ustoupili. Letos tak v kategorii nejlepší film soutěží jak divácké hity jako Bohemian Rhapsody a Black Panther, tak kritiky oceňovaná dramata jako Roma.

Michal Zlatkovský