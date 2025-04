Lidé můžou přispět na záchranu vily od Adolfa Loose v Hrušovanech u Brna. Jak bude vypadat opravená?

Architekti navrhli, jak zachránit víc než sto let starou vilu v Hrušovanech u Brna. Je to jeden z prvních domů s rovnou střechou na území Česka, jeho autorem je Adolf Loos. Obec zchátralou památku koupila před pěti lety s cílem ji obnovit. Vypsala na to teď i veřejnou sbírku. Hrušovany u Brna 19:49 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vila dostala největší zásahy za socialismu, dělníci třeba zazdili její dvě terasy | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Potřebujeme ten objekt nejprve zachránit a bez fungující střechy to nepůjde.“ Starosta Pavel Kadlec zvolený za hnutí STAN ukazuje na dřevěnou konstrukci, která podpírá střechu, do které zatéká. Ve stropě jsou vidět díry. „Protékalo to do kyblíků. Poslední provizorní úpravy, které jsme zde udělali, ty průtoky minimalizovaly. Je to prohnilé, prolezlé dřevomorkou.“

Hrušovany u Brna vypsaly veřejnou sbírku na záchranu víc než sto let staré vily od Adolfa Loose. Architekti už navrhli plán pro jeho obnovu

„V podstatě 80 procent dřevěných částí je na odpis a drží jenom silou vůle,“ dodává architekt a zároveň místostarosta Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna. Vila dostala největší zásahy za socialismu. Dělníci třeba zazdili její dvě terasy, kroutí nad tím hlavou architekt Petr Všetečka, který navrhl obnovu vily: „Došlo i ke změnám pozic – spousta dveří jinde, okna.“

Všetečka i proto už teď pro vilu trochu svérázným způsobem zajistil dobová okenní skla, protože repliky se mu nelíbí. „Když chodím kolem svého bydliště v Králově Poli, tak vidím velice nerad, když lidé vyměňují okna. Snažím se pak zachránit alespoň ta skla, která tu můžeme na vile použít. Ve spolupráci s obecním úřadem se nám podařilo několik rámů odvézt,“ dodává.

Na výměnu oken je ale ještě čas. Dušan Knoflíček připomíná, že prioritu má střecha. Její oprava začne příští rok. „V momentě, kdy se nám podaří opravit střechu, tak si budeme moci trochu oddechnout a hledat další zdroje pro další financování.“

Bauerova vila v Hrušovanech u Brna | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Budoucí využití vily

Vilu navrhl Adolf Loos pro podnikatele a majitele bývalého cukrovaru Viktora Bauera. Její rekonstrukce má stát asi 100 milionů korun. Uvnitř bude třeba kavárna a expozice. „Aby to plnilo společenskou funkci kulturního centra, byla tam možnost pořádat výstavy, besedy i komerčně to využívat. Vytvořit v horním podlaží apartmán tam, kde kdysi byl. A nabídnout ho k pronájmu třeba svatebčanům,“ popisuje Knoflíček.

Dalších asi 100 milionů má stát obnova a rozšíření okolní zahrady i s výstavbou nového bytového domu nebo obecní knihovny v podobě šikmého skleníku, který zastíní tribunu vedlejšího fotbalového hřiště. „Vznikne tam taková čtvercová louka, kterou obklopíme stromořadím,“ dodává Všetečka.

Vedení obce chce samotnou vilu obnovit do roku 2030 a její okolí zkrášlit v roce 2033, tedy na sté výročí Loosova úmrtí. Přispět můžou lidé ve sbírce na transparentním účtu na webu Hrušovan.

Architekti navrhli, jak zachránit víc než sto let starou vilu v Hrušovanech u Brna | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas