1984 vzniklo jako varování před následky příliš mocné diktatury, říká předseda Orwellovy společnosti

Farma zvířat nebo 1984 – díla George Orwella, která se i po 75 letech od vydání stále drží na prvních příčkách prodejnosti. Ta stoupá, obzvlášť pokud společností rezonují události jako například válka na Ukrajině. Podle Quentina Koppa, předsedy Orwellovy společnosti, spočívá spisovatelova nadčasovost ve způsobu, jakým předával své myšlenky. „Složité myšlenky dokázal vyjádřit jasným a srozumitelným způsobem," říká Kopp v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:00 14. července 2024

Jak je možné, že události, které se dějí v dnešním světě, mohou ovlivnit, a to velmi silně, prodej knih jako je 1984, Farma zvířat a podobně – knih, kterým už je třeba 70 let. Například prodeje románu 1984 prudce vzrostly poté, co bývalý pracovník CIA Edward Snowden zveřejnil důkazy o tajném vládním programu, který špehoval uživatele hlavních sociálních sítí a vyhledávačů. Prodej vzrostl o desítky procent. A stejný scénář se opakoval poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

Řeknu vám svůj vlastní názor na dlouhověkost Orwella a na přetrvávající úctu k němu. V současné době máme parlamentní volby (rozhovor vznikl před 4. červencem, kdy Britové šli k volbám, pozn. red.). Není nic důležitějšího než jeho esej Politika a anglický jazyk, kde jde v podstatě o pravdivost. Jedním z klíčových důvodů, proč je Orwell stále považován za relevantního, je to, že jeho názory nebyly vedeny ideologií.

Quentin Kopp Kopp je předsedou britské Orwellovy společnosti (Orwell Society) Jeho otec Georges Kopp se s jeho matkou seznámil díky tomu, že byl Orwellovým velícím důstojníkem ve španělské občanské válce Kopp přijel do Prahy k příležitosti výstavy s názvem 1984: George Orwell a Československo, která probíhá na Kampě před Werichovou vilou od 25. června do 25. září. Výstava přibližuje životní osud a tvorbu spisovatele George Orwella, československou reflexi jeho díla a orwellovský rok 1984 v Československu

Spousta lidí, kteří jsou jeho současníky, měla nějakou ideologii, ať už to byla podpora fašismu nebo podpora SSSR – tou se řídila a upravovala podle ní i své názory. Co je na Orwellovi tak neobvyklé, je, že pokud se fakta změnila, on přehodnotil svůj názor.

Takže když si vezmete období před druhou světovou válkou, psal o tom, že bychom neměli válčit, že bychom měli být pacifisté. Ale jakmile se válka stala skutečností, změnil svůj názor. Nyní má jen velmi málo lidí odvahu a poctivost toto udělat. To je podle mě jeden z důvodů, je jich ale mnoho.

Dalším důvodem je to, že jeho psaní je tak jasné a přístupné. Dělal jsem toho už hodně, řídil jsem velké podniky, přednášel jsem na univerzitě a vedl magisterské studium, byl jsem nezávislým konzultantem a teď vedu Orwell Society. A když jsem dohlížel na magisterské studium, mnoho studentů, nebo prakticky všichni studenti, neměli angličtinu jako svůj první jazyk. A v mnoha akademických oborech v různých zemích platí, že čím složitější věta, tím lepší známky.

Zatímco Orwell zastával názor, že když se podíváte na větu a dokážete ji rozdělit na dvě části, bude jasnější. A když se zamyslíte nad psaním třeba magisterské práce, snažíte se prodat myšlenky. Proč ztěžovat pochopení myšlenky tím, že máte 14 vedlejších vět?

Takže byste vyzdvihl, že psal věci jednoduše?

Dokázal vyjádřit složité myšlenky jasným a srozumitelným způsobem. Byl také sociolog, díval se na svět a rozuměl lidem. A tak když psal něco jako 1984, což bylo v podstatě varování lidem v Anglii, ptal se: podívejte se, co se stalo v Rusku – chcete to tady?

Varování Angličanům

A Orwell napsal 1984 přímo o Rusku?

To ne. Kniha byla napsána jako varování lidem v Anglii, co se stane, když máte příliš mocnou diktaturu. Mám spoustu přátel po východní Evropě a v průběhu let se mě ptali, jak to věděl. No, nevěděl, ale dokázal si to představit.

Takže to bylo napsáno s vědomostmi, které získal o Rusku, ale nebylo to napsáno přímo o Rusku. Zatímco Farma zvířat byla pastiš (napodobení, pozn. red.) na ruskou revoluci.

Takže Farma zvířat byla skutečně napsána o Sovětském svazu?

Původně ani nebyla napsána jako alegorie. To Eileen (Orwellova tehdejší manželka, pozn. red.) navrhla, aby to přepracoval jako alegorii, protože bylo těžké vydat cokoli, když jsme bojovali se Stalinem proti Hitlerovi, co by vypadalo kriticky k Sovětskému svazu. Jeho původní nakladatel, Gollatz, který byl po dlouhou dobu Stalinovi velmi nakloněn, s tím měl veliký problém a nechtěl ji vydat. A spousta dalších, dokonce i Faber and Faber, ho nechtěli vydat.

Řekl jste, že je to napsáno velmi jasně a jeho jazyk je jednoduchý a srozumitelný – jak je tedy možné, že například mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že George Orwell napsal 1984 o umírajícím liberalismu západního světa. Uvedla, že kniha o totalitě SSSR je „jedním z největších světových podvrhů“. „To vy na Západě žijete ve světě fantazie, kde může být člověk zrušen (cancelled),“ řekla. Viktor Petrovič Golyšev – jeden z hlavních ruských překladatelů Orwella – uvedenou domněnku odmítl. Jak je možné, že si to někdo může vyložit úplně jinak než my zde?

Myslím, že se musíte vrátit k tomu, o čem ten režim je. Institucionální lhaní je základní součástí sovětského režimu a je základní součástí Putinova režimu. Takže Lavrov po Putinovi opakuje, že „oni napadli nás, ne my je“.

V Rusku říkají, že se nesmí zmínit, že je to válka, protože je to speciální vojenská operace. A když zmíníte, že to válka je, můžete být zavřeni do vězení. Taková je realita dnešního Ruska. Takže když řekla, že jsme si všichni špatně vyložili Orwella, tak jen vytvořila novou lež.

Orwellův nadčasový „newspeak“ – to určitě znáte – spočívá v tom, že když odstraníte některá slova z jazyka lidí, odstraníte jejich schopnost myslet o té věci určitým způsobem.

Newspeak v Rusku i na Západě

A to se tedy děje…

Samozřejmě, že ano. Je to v Rusku, děje se to se západním tiskem. Všude, kde máte tisk, kde majitel novin chce vyjádřit svůj názor, u nás je to třeba Murdoch. Pronásledování nezávislého myšlení, podle Orwella, vychází přímo z toho, co pozoroval ve Španělsku, systém organizovaného lhaní.

Je to něco, co je nedílnou součástí totalitarismu, jak už jsem říkal. A něco, co by stále pokračovalo, i kdyby nebylo třeba koncentračních táborů, tajné policie a všeho ostatního. Pořád by se to systematické lhaní dělalo.

1984 se v Rusku stal bestsellerem ještě před začátkem totální války, začalo to v roce 2015 okupací Krymu, kterou provázela neuvěřitelná vlna protiukrajinské propagandy v Rusku, které si ukrajinskou Revoluci důstojnosti, jíž se snažili setřást okovy Moskvy a moskevských loutek, vyložilo jako puč fašistické junty.

Válka, která začala v roce 2022, šla ještě dál. Cílem Ruska byla denacifikace Ukrajiny. No, a kdo se chová fašističtěji než Putin? To je to, co mám na mysli. Obviňuje druhé z toho, co sám dělá, a zároveň popírá, že zaútočil na Ukrajinu.

Takže když například Putinův kritik Oleg Orlov ve své závěrečné řeči u soudu řekl: „Rusové dnes žijí v totalitním státě, který se podobá dystopickému světu 1984 George Orwella,“ tak měl trochu pravdu?

Pokud se opět zamyslíte nad těmi lžemi. Ano. Myslím, že pokud chcete udělat srovnání s 1984, tak se tam prolínají dvě skutečnosti – jsou to neustálé lži a vytváření dojmů v myslích občanů, že je neustálá válka.

Když se podíváte na Putina od začátku. Nejdříve to bylo Čečensko, Donbas, pak Krym – je to neustálá válka. A on to vidí jako svůj způsob, jak si udržet moc tím, že bude mít všechny vystrašené a on je ten silný muž, který je ochrání.

Jsou tam podobnosti v tom smyslu, že provedl velmi účinnou analýzu toho, co představuje jako autoritářský režim. A lhaní je pro to zásadní. Kontrola myšlení lidí je pro něj zásadní. Vezměte si pro naši zemi strašné rozhodnutí o brexitu. Lidé, kteří chtěli brexit, ho chtěli z důvodů svého osobního bohatství a podporovali je lidé, kteří chtěli oslabit Evropskou unii.

Podporoval je Putin, podporovali je velmi pravicoví lidé v Americe, protože chtěli oslabit Evropskou unii. Takže lhali a strašili lidi, tvrdili, že Turecko vstoupí do Unie a 70 milionů Turků přijde do Anglie. Kam se poděly objektivní důkazy? Důkazy jsou anatomií takového režimu.

Ospravedlnění čehokoliv...

Já mám někdy pocit, že věci, které napsal George Orwell, jsou v dnešní době čím dál tím víc překroucené, fráze se stále nadužívají a misinterpretují. Řešíte to v Orwell Society?

Ano, neustále bojujeme s tím, že lidé buď zneužívají skutečný citát, nebo něco řeknou a tvrdí, že to byl citát, i když to nikdy citát nebyl. S tím neustále bojujeme. A to se táhne už dlouho. Protože ve studené válce – mimochodem, Orwell poprvé s tímto termínem přišel, takže byl v roce 1949 zaveden – pravicové křídlo v Americe a CIA četly 1984 jako protilevicovou doktrínu. Nečetly ji tedy tak, jak byla zamýšlena. A tak se stává, že 1984 citují lidé, kteří jsou extrémy kteréhokoliv politického spektra.

Když jsme byli děti, říkalo se, že v bibli najdete něco, čím ospravedlníte cokoli, co chcete říct. A v moderním pojetí je to trochu podobné. Když chcete něco překroutit a říct, že něco věrohodně řekl Orwell, můžete použít Orwella k ospravedlnění čehokoli.

Co tedy můžeme dělat jako veřejnost, abychom takovému překrucování třeba právě Orwellových citátů zabránili?

Musíte neustále žádat důkazy. Vždyť právě probíhají parlamentní volby. Konzervativní strana řekla, že Labouristická strana, pokud budete volit labouristy, vaše daně zvýší o dva tisíce liber – to byl údaj, který vytvořili zvláštní poradci, kteří požádali některé státní úředníky, aby řekli, jaké by byly důsledky těchto čísel, která jsem vám dal. To se změnilo na dva tisíce liber.

Brzy se to dostalo i do televize. Nebylo to ale dva tisíce liber ročně, jak to bylo řečeno. Bylo to dva tisíce liber po dobu celého pětiletého parlamentu. Pořád to opakují. Stejně tak v kampani za brexit se řešilo 350 miliard liber nebo kolik to bylo, které budou vynaloženy na Národní zdravotní službu. Protože vědí, že lidé mají silný vztah k Národní zdravotní službě. A vědí, že na ni nikdy není dost peněz. Protože udržování zdraví lidí je drahé.

Je tedy možné, že způsob, jakým lidé čtou například 1984 nebo jiné knihy v Rusku, je trochu jiný než u nás?

Vaše myšlení a vnímání je omezeno tím, co znáte, a do jisté míry i tím, co si dokážete představit. Ale pokud se omezí to, co víte, omezí se i to, co si dokážete představit. A to je kdekoli v utlačovatelském režimu, v Severní Koreji, Saúdské Arábii… nejde jen o Rusko.

Jak Orwell k nápadu na 1984 vlastně přišel? Inspirovalo ho něco? Před pár lety jsem četl román Jevgenije Zamjatina My a zjistil jsem, že byl napsán už v roce 1924, což je více než dvacet let před Orwellovým 1984. Formy dystopického vykreslení jsou ale velmi podobné. Inspiroval se Orwell? Jak ten román vnímají v Rusku?

Nebyla to asi přímá inspirace, protože on už dlouho přemýšlel o tom, že 1984 napíše. Byl to vliv, ale nebyla to inspirace. Ovlivnilo ho to. V Sovětském svazu kniha vyšla v roce 1988, ale nikdy neměla takový vliv.