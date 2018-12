Přeceňujeme svůj kritický rozum. Česko je testovací laboratoří ruské propagandy, říká Alexandra Alvarová

Ve své knížce Průmysl lži se Alexandra Alvarová trochu provokativně označuje za propagandistu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč je u nás politická propaganda tak úspěšná?

„Když děláte politické public relations, nikdy už nebudete stát na té objektivní straně. Jste člověk, který pracuje s informacemi – některé upozaďuje, jiné vyzdvihuje. To už samo o sobě je manipulace s fakty a je to i podstata toho řemesla,“ přiznává žena, jejíž oficiální profese by se dala shrnout do označení politický marketér.

Kult zábavy je hrobem kritického myšlení

„Postavili jsme kritický rozum na piedestal a zapomněli jsme, že k tomu, abychom mu mohli důvěřovat, potřebujeme neustálé vzdělávání,“ vysvětluje Alexandra Alvarová, proč lidé tak snadno podléhají mediální manipulaci. „Dvacáté století přišlo s neuvěřitelným přílivem nového věku zábavy, který proměnil velkou část lidí v zábavu konzumující masu. A média logicky naplňovala tuto poptávku tím, že ustupovala od složitosti, kritického zkoumání a práce s fakty.“

Kritický rozum je v krizových situacích a okamžicích emocionálního rozrušení, ať už pozitivního, nebo negativního, vždy postaven na vedlejší kolej, říká zkušená mediální analytička. „Když udržujete člověka ve stavu neustálého vzrušení, udržujete i odpojení jeho šedé mozkové kůry. A propaganda s tím velice umně nakládá,“ tvrdí Alexandra Alvarová.

Schwarzenberg: Máme hlavu státu, která pracuje pro cizí mocnost. Zemana na Západě neberou vážně Číst článek

Rusko si z nás udělalo laboratoř

Podle ní je Česká republika pro ruskou propagandu něčím jako testovací laboratoří. Poprvé se to ve velkém měřítku projevilo při prezidentské kampani v roce 2013.

Česko se podle sociodemografických kritérií velmi podobá některým jižanským státům USA, kde o dva roky později drtivě zvítězil v prezidentských volbách Donald Trump. Není to náhoda, myslí si Alexandra Alvarová a upozorňuje na množství shodných prvků v obou úspěšných prezidentských kampaních.

Proč jsou Rusové v politické propagandě tak dobří a o co jim vlastně jde? A jak to, že v Česku padá propaganda na tak úrodnou půdu? A proč je i ta nejhloupější lež zajímavější než pravda? I na tyto otázky odpovídala moderátorovi Vladimíru Krocovi Alexandra Alvarová. Poslechněte si celý rozhovor v přiloženém audiu.