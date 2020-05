Před 55 lety se stal Allen Ginsberg králem Majálesu. Vzápětí ho z Československa vyhostili

V roce 1965 se Ginsberg podíval do Prahy hned dvakrát. Poprvé to bylo v únoru, tedy těsně po tom, co ho kvůli údajnému pobuřování a přiznání sexuální orientace vyhostili z Kuby. Tato návštěva nebyla tak docela plánovaná. Letiště v Ruzyni sloužilo pouze jako mezipřistávací bod, odkud se měl spisovatel dostat do Londýna a následně zpět domů do Spojených států.

Podruhé přijel Ginsberg v dubnu. Při této návštěvě ho v Československu potkal podobný osud jako na Kubě. Po jeho zvolení králem Majálesu, které sledovalo více než 150 tisíc lidí, ho vyhostily i zdejší úřady. Za důvod označili například opilství nebo výtržnictví. Řada lidí, včetně například spisovatele Milana Kundery, si ale myslí, že za tím byla spíš obava z ideologického působení beatníků.

To, že bylo pro básníka zvolení důležité, potvrzuje třeba báseň Král Majáles, kterou napsal hned v letadle na cestě z Československa. Popisuje v ní třeba stotisícový dav křičící jeho jméno nebo odpor ke komunistickému režimu.

O tom svědčí hned první věta, která v překladu zní asi takto: „Komunisté nenabízí nic jiného než tlusté obrýlené tváře a policisty, kteří lžou.“ Sám Ginsberg báseň několikrát veřejně přečetl.

Podobné problémy měl ale tento beatník i ve Spojených státech, a to zejména kvůli zmíněné básni Kvílení. Ta dokonce - pro údajné šíření nemravné literatury - skončila před soudem. V roce 2010 o tomto období natočili Rob Epstein a Jeffrey Friedman film s názvem Kvílení.

Výraznou stopu nezanechal ale jen v literatuře a umění. Byl to právě on, kdo poradil studentům kalifornské univerzity v Berkeley, aby svou protiválečnou demonstraci vyzdobili květinami. Tato akce se často označuje za začátek hnutí hippies a jeho myšlenky „flower power“.

Zřejmě i díky tomu si Ginsberg dobře rozuměl například se zpěvákem Bobem Dylanem. Společně dali dohromady například píseň Vomit Express. I když je nositel Nobelovy ceny Dylan jen o 15 let mladší, označuje Allena Ginsberga za jeden za svých největších vzorů.