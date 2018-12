Zemřel nejčastěji překládaný spisovatel v historii Izraele. Amos Oz odešel v 79 letech obklopený rodinou

Ve věku 79 let zemřel izraelský spisovatel Amos Oz. Informovala o tom v pátek na twitteru jeho dcera Fania Ozová-Salzbergerová. Amos Oz je nejvíce překládaným spisovatelem v historii Izraele a zároveň politickým aktivistou, jenž dlouhá desetiletí hlásá usmíření mezi Židy a Araby. Jeho díla byla přeložena do 41 jazyků včetně češtiny. Jeruzalém 16:15 28. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V 79 letech zemřel izraelský spisovatel Amos Oz. | Foto: Eloy Alonso | Zdroj: Reuters

„Můj milovaný otec právě zemřel na rakovinu. Nemoc měla rychlý průběh. Zemřel v poklidu ve spánku, obklopen těmi, kteří ho milují,“ napsala na twitteru autorova dcera.

„Respektujte prosím naše soukromí. Na telefonáty nebudu reagovat. Díky těm, kteří ho měli rádi,“ dodala.

Autor třiceti knih

Jeruzalémský rodák je autorem více než 30 prozaických knih (románů, sbírek povídek či textů pro děti), ale i mnoha stovek esejů a článků na politická témata, která vycházejí v izraelském i zahraničním tisku.

Za svou tvorbu získal řadu ocenění, například Mírovou cenu německých knihkupců či Izraelskou cenu za literaturu. Uznávaný intelektuál na vlastní kůži zažil dvě arabsko-izraelské války a přes 30 let strávil v kibucu.

Jeho tvorba se vyznačovala pronikavým psychologickým vhledem do komplikovaných vnitřních světů zpravidla nepříliš úspěšných a nepříliš šťastných postav. Jejich osudy se splétaly s osudy Izraele i s konflikty s okolními arabskými zeměmi.

Narodil se jako Amos Klausner v Jeruzalémě v rodině východoevropských Židů, kteří se přistěhovali do tehdejší britské mandátní Palestiny v polovině 30. let.

Českým čtenářům se Oz, jenž čtyřikrát (v 1994, 2003, 2009 a 2013) navštívil Prahu, představil poprvé v roce 1993 románem Černá skříňka. Česky vyšly i další romány, Fima, Panter ve sklepě a Můj Michael, ale i výběr esejů Mír, láska a kompromis či Jak vyléčit fanatika.

Dva státy

Jeho politické postoje vycházely z vlastní zkušenosti. Zažil dvě arabsko-izraelské války a víc než 30 let strávil v kibucu. Za jediné možné řešení izraelsko-palestinského konfliktu považoval rozdělení dnešního území Izraele na izraelský a palestinský stát.

„Naše země bude nakonec rozdělena na dva státy,“ řekl například na pražském Festivalu spisovatelů v dubnu 2003 a dodal: „Vezměme si příklad z decentního rozvodu Čechů se Slováky.“

Mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu obhajoval Oz i jako zakládající člen Hnutí za okamžitý mír (Šalom achšav) z roku 1978.

Vlastním jménem Amos Klausner se narodil 4. května 1939 v Jeruzalémě v rodině východoevropských Židů. Jeho otec pocházel z Oděsy, studoval v litevském Vilniusu a později v Jeruzalémě pracoval jako knihovník a spisovatel.

Jeho matka pobývala v Praze ve 30. letech.

Během šestidenní války v roce 1967 bojoval Oz jako tankista na sinajské frontě, při jomkipurské válce v roce 1973 zase na Golanských výšinách.

V kibucu žil a učil na tamní střední škole až do roku 1986, poté se se svou ženou Nily, se kterou má tři děti, přestěhovali do Aradu v Negevské poušti. Na nedaleké Ben Gurionově univerzitě v Beerševě vyučoval až do roku 2005 literaturu.