Andersen je eko kritický, věnuje se recyklaci a udržitelnosti. Také v tom je současný

Hans Christian Andersen | Foto: Chao-Feng Lin | Zdroj: Profimedia

Publikace Pohádky a příběhy: kniha první, kniha druhá, kniha třetí vychází u příležitosti 220. výročí narození nejznámějšího dánského spisovatele a také jednoho z nejpřekládanějších autorů na světě.

„Český čtenář se teď může seznámit nejenom se všemi pohádkami Hanse Christiana Andersena, ale i s tím, jak se autor v pohádkové tvorbě vyvíjel, jak si hezky pohrává s pohádkovou poetikou a jaký vývoj udělal sám ve své vlastní tvorbě,” říká překladatelka a vedoucí oddělení Skandinavistiky v Ústavu germánských studií FF UK Helena Březinová.

Andersenovy většinou uměle vytvořené příběhy jako je Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, Statečný cínový vojáček nebo Princezna na hrášku jsou v Čechách známé od 19. století (poprvé vyšel česky v roce 1863). Jeho pohádky často nekončí dobře a mnohdy nenaplňují klasickou pohádkovou strukturu.

„Andersen skutečně psal pohádky pro děti, a to je vidět od roku 1835, kdy vyšel jeho první sešit. V něm provádí opravdu jazykovou revoluci v tom smyslu, že píše pohádky mluvným stylem, velmi jednoduše tak, jako když člověk večer sedí u postýlky nějakého dítěte a vypráví mu příběh. Tento jednoduchý mluvný styl provází celou jeho tvorbu, ale do těch zdánlivě velmi naivních a mluvných příběhů on vetkne často nějaký špílec, kterému rozumí jenom dospělý čtenář.”

Převyprávění versus překlad

Atmosféru prvního souborného Andersenova díla Pohádky a příběhy: kniha první, kniha druhá, kniha třetí, které vychází v nakladatelství Kodudek, dotváří téměř sto původních rozměrných akvarelových ilustrací Filipa Pošivače, jednoho ze dvou českých držitelů IBBY, prestižní mezinárodní ceny za dětskou ilustraci, a tvůrce oceňovaného animovaného filmu „Slávka, Tonda a kouzelné světlo".

Ilustrace jsou mnoho dimenzionální a dají se v nich hledat skryté významy stejně jako v Andersenových pohádkách. „Výtvarník vzdal Andersenovi hold technikami, které pro knihu používá. Například odkazuje k jeho vystřihovánkám,” vysvětluje Březinová.

„Celý život vystřihoval, vozil si s sebou obrovské nůžky a byl při vyprávění pohádek velmi často zaměstnán tím, že těmi velkými nůžkami vytvářel nejrůznější vystřihovánky, koláže a bavil tím společnost stejně jako svým vyprávěním. A přesně této techniky a ještě celé řady dalších využívá v ilustracích pro knihu Filip Pošivač.”

V knihkupectvích a ve všech knihovnách najde český čtenář obrovské množství Andersenů, kteří ale s jeho původním textem nemají vůbec nic společného. Jedná se o překlad z polského nebo maďarského převyprávění, v nichž se specifika Andersenova psaní vytrácí. Podle Heleny Březinové se v nich Andersen stal neškodným bezzubým vypravěčem.

Šetrné vystřihovánky

„Nakladatelé si dnes, a musím říct, že to je až po roce 1989, vezmou cokoliv a vydávají to za Andersena. Dají jeho jméno na obal a čtenář se potom až v tiráži dozví, pokud se do té tiráže vůbec podívá, že se jedná o překlad z polštiny, nebo že to je převyprávění,” doplňuje Březinová.

Březinová zdůrazňuje, že hlavní hodnotou literatury ve společnosti, v níž se Andersen pohyboval, byl humor. A Andersenův humor je až sžíravě jedovatý. „Tyto překlady úplně opomíjejí vycizelovanost a sofistikovanost jeho textů.”

Hans Christian Andersen byl také velmi všímavý k použitým věcem. Oživoval věci z popelnice, nedodělky, příkladem je příběh o statečném cínovém vojáčkovi. Recykluje je a dává jim nový život. A i ve svých oblíbených vystřihovánkách využil každý centimetr papíru.

„Andersen je velmi eko kritický a v tom je velmi současný, věnuje pozornost recyklaci a udržitelnosti. Tehdejší společnost byla samozřejmě chudá, recyklovat musela. Každopádně je to pro naši současnost velice inspirativní,” dodává překladatelka z dánštiny a znalkyně tvorby Hanse Christiana Andersena Helena Březinová.

V čem všem je H.Ch.Andersen dodnes aktuální? A proč při překládání beletrie nevyužívá Helena Březinová umělou inteligenci? I na to odpovídá ve Vizitce na Vltavě.