Asterix a Obelix mají 40. komiks. Dělá si legraci z konceptu pozitivního myšlení

Ve Francii vychází 40. číslo komiksu Asterix a Obelix. Poprvé ho napsal francouzský spisovatel Fabrice Caro, který tvoří pod pseudonymem Fabcaro. Nový díl se jmenuje Bílý kosatec a strefuje se do konceptu pozitivního myšlení. Paříž 7:50 26. října 2023

Římský vojevůdce Julius Caesar chce dodat víru svým demoralizovaným bojovníkům, kteří obléhají vesnici nepoddajných Galů. Využije přitom učení nové filozofické školy s názvem Bílý kosatec.

Myšlenkový proud pochází z Říma a hlásí laskavost, osobnostní rozvoj i zdravý životní styl. Učení se dostane i za hradby galské vesnice. Rozdělí udatné bojovníky a vede i k nižší konzumaci divočáků.

Spisovatel Fabrice Caro prý chtěl navázat na předchozí příběhy, ve kterých autoři dokázali s humorem psát například o kapitalismu. Nové číslo vyjde v pětimilionovém nákladu. Česká verze vyjde na jaře příštího roku.

Komiks Asterix a Obelix vychází od začátku 60. let a byl přeložen do více než 100 jazyků. Dosud poslední knihou byla před dvěma lety Asterix a Gryf. Známá jsou také filmová zpracování, a to jak kreslená, tak i hraná. Poslední dobrodružství nese název Asterix a Obelix: Říše středu.

U zrodu slavného komiksu Asterix stál francouzský kreslíř Albert Uderzo společně se scenáristou Reném Goscinnym v roce 1959. V roce 2011 předal štafetu novému týmu.

Prohnaný střízlík s křídlatou přilbou Asterix, jeho zavalitý přítel Obelix, psík Idefix a celá řada dalších obyvatel vesnice s galsky znějícími jmény končící na -ix, kteří díky kouzelnému nápoji jako jediní odolali římským legiím, patří k legendám světového komiksu.

V českém prostředí se Asterix poprvé objevil začátkem druhé poloviny 70. let, když vycházel na pokračování v Sedmičce pionýrů.