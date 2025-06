‚Atlas vzdálených zvuků‘ propojuje hudbu a zeměpis

Dneska už je moderní, že autoři knih vkládají k textům i QR kody s odkazy na různé další zajímavosti, ovšem španělský spisovatel Victor Terrazas šel ještě dál. Napsal knihu Atlas vzdálených zvuků, ve které kombinuje zeměpis a hudbu. V textech popisuje různé, pro nás exotické země, nebo málo známé ostrovy, o kterých jste málokdy slyšeli a pomocí qr kódu vybere i hudbu příslušného etnika. Kniha teď vychází v Česku. Praha 11:13 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překladatelka knihy Anna Tkáčová | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Já nemám chytrý telefon, ale pouštěla jsem si nahrávky na YouTube, protože mě to vážně zaujalo. Třeba hrdelní zpěvy z Mongolska, sámské zpěvy nebo kolumbijské pojízdné diskotéky Champetas. To jsem vůbec neznala, a přitom je to neuvěřitelný fenomén,“ říká Anna Tkáčová, překladatelka ze španělštiny, která knihu redigovala.

Champetas jsou pojízdné barevné diskotéky z Kolumbie, které fungují jako improvizované hudební kluby v odlehlých oblastech, kde chybí běžná infrastruktura jako kavárny nebo hospody.

Podle Tkáčové vypadají jako velké skříně, výtvarně zdobené a barevně pestré. „Mají to naložené na autech nebo přívěsech, vybavené tlampači a gramofony a přivážejí hudbu do míst, kde se jinak kulturní život téměř neodehrává. To mě fakt úplně dostalo,“ říká Tkáčová, která si při editaci knihy Champetas pouštěla.

Kniha propojuje hudbu také s historií, zeměpisem i politikou. V každé kapitole jsou nejen QR kódy se zvukem, ale i souřadnice míst a stručný historický exkurz. „Jsou to často oblasti, o kterých většina z nás nikdy neslyšela. Ale přesně tam vzniká hudba, která lidem pomáhá přežít, ať už na vyprahlé půdě nebo na izolovaném ostrově,“ popisuje redaktorka.

Obálka knihy Atlas vzdálených zvuků | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Vybraná hudba je podle Tkáčové často spjatá s odporem proti systému nebo autoritám. „Ať už je to jakutský punk, který vzdoruje nadvládě mocností, nebo třeba písně Sámů, všude tam je slyšet boj za identitu. A zároveň přenosy mezi kontinenty: když třeba rumba flamenca zdomácní v ujgurském Urumči v Číně, tak to úplně fascinuje.“

Knihu vydalo české Nakladatelství 65. pole, které se dlouhodobě věnuje řadě cestovatelských titulů s názvem Atlas. „Pro mě jako geografa a muzikanta je tohle ideální spojení. Hudba a vzdálená místa, co víc si přát,“ říká vydavatel Tomáš Brandejs.

„Hodně mě bavila třeba africká muzika z pouští, to jsem neznal,“ dodává Brandejs, který knihu objevil díky mezinárodní síti agentů, a autora Victora Terrazase chce pozvat do Prahy letos na podzim. Návštěvu plánuje nakladatelství ve spolupráci se španělským kulturním institutem Instituto Cervantes.