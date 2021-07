V Česku přibývá nelegálně stahovaných audioknih. Často se šíří pod krycími názvy

Čtyři dohody Dona Miguela Ruize v podání Jaroslava Duška nebo román Karin Lednické Šikmý kostel, který načetla Vilma Cibulková.

Tyto bestsellery se řadí mezi nejprodávanější audioknihy minulého roku. Nahrávek se prodaly desetitisíce kopií. Až stovky tisíc lidí si ale tituly poslechly, aniž by za ně zaplatily.

„Ten nepoměr mezi tím, kolik se toho ‚upirátí‘ a kolik se toho legálně pořídí, je ohromný. Chybí právní povědomí o tom, že jsou to autorsky chráněná díla a že je tím pádem potřeba někomu zaplatit za to, že vznikla. Už jen proto aby mohla vzniknout další,“ říká Radiožurnálu Tomáš Výchopeň, ředitel vydavatelství Tympanum a člen předsednictva Asociace vydavatelů audioknih.

Pirátství s krycími názvy

V asociaci hájí zájmy vydavatelů audioknih a věnuje se boji proti nelegálnímu stahování. Ten začíná už ve chvíli, když nová audiokniha vstoupí na trh. Okamžitě se objeví na stahovacích portálech nebo na YouTube. Vydavatelé se pak sami musí postarat o to, aby z jejich nabídek zmizela.

Nelegální kopie audioknih se ale na stahovacích portálech nebo na serverech pro sdílení souborů objevují opakovaně a často pod jinými názvy. Nahlásit všechny je tak nereálné.

„Máme například audioknihu Vraždy podle abecedy od Agathy Christie. Mnohokrát jsme ji na stahovacích serverech našli pod názvem ‚Projekt kuchyň ABC‘. Nebo náš nejprodávanější titul Čtyři dohody jsme našli jako ‚Rekonstrukce koupelny‘. Lidé si na tyto kopie pošlou odkaz nebo ho najdou na různých webových stránkách, takže je v závěru jedno, jak se to jmenuje,“ popisuje.

Nelegálním stahováním přicházejí vydavatelé audioknih o prostředky, za které by mohli nakoupit licence na nové tituly.

„Pár set nebo tisíc kopií musíme prodat, abychom prvotní investici dostali zpátky a ještě něco vydělali. Ve chvíli, kdy to neprodáme, protože si to lidi stáhnou zadarmo, tak to příště už natočit nemůžeme,“ vysvětluje Výchopeň.

Omezit nelegální stahování by mohla implementace evropské směrnice o jednotném digitálním trhu do českého autorského práva. Podle připravované novely zákona by poskytovatelé stahovacích portálů měli mít povinnost ručit za to, že svůj obsah šíří legálně, tedy že mají souhlas nositele práv.

Připravovanou novelu autorského zákona schválila vláda v červnu, legislativním procesem ale do konce volebního období pravděpodobně projít nestihne.