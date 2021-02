Nizozemská autorka nepřeloží báseň z inaugurace Bidena. Snesla se na ni kritika kvůli barvě kůže

V Nizozemsku se rozhořel spor o překlad básně mladé americké autorky Amandy Gormanové, která se proslavila svým vystoupením na inauguraci prezidenta Joea Bidena. Nakladatelství Meulenhoff si přálo, aby dílo černošské básnířky do nizozemštiny přeložila oceňovaná spisovatelka Marieke Lucas Rijneveldová. Ta nabídku nejdřív přijala. Po vlně kritiky, podle níž měla zakázku dostat černoška, se ale překládání vzdala, informoval server NOS. Amsterodam 7:36 27. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amanda Gorman recituje báseň během inaugurace Joa Bidena | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Devětadvacetiletá nizozemská autorka Marieke Rijneveldová se identifikuje jako žena i muž. Aby dala najevo svou nebinární identitu, přijala v dospělosti i mužské křestní jméno Lucas. Loni získala za temný příběh z nizozemského venkova The Discomfort of Evening (Večerní nepokoj) prestižní Mezinárodní Bookerovu cenu.

Nabídku přeložit báseň The Hill We Climb (Kopec, na nějž stoupáme), kterou dvaadvacetiletá Gormanová přednesla na lednové Bidenově inauguraci, Rijneveldová nejprve podle serveru NOS přijala.

V pátek ale na twitteru oznámila, že si to rozmyslela. Některá nizozemská média a uživatelé sociálních sítí totiž kritizovali, že by měla dílo černošské básnířky do nizozemštiny přeložit běloška.

„Jsem zděšena popraskem kolem mé účasti na šíření poselství Amandy Gormanové a mám pochopení pro lidi, kteří se cítí být raněni tím, že Meulenhoff si vybral mě,“ uvedla Rijneveldová.

Ředitelka nakladatelství Maike le Nobleová dlouho svůj výběr překladatelky obhajovala. Uvedla mimo jiné, že „Amanda Gormanová sama byla okamžitě nadšená z výběru této mladé básnířky“.

Poděkování na sítích

V pátek ale le Nobleová uvedla, že se chce z vývoje situace poučit. „Budeme hledat tým, se kterým bychom mohli spolupracovat na překladu Amandiných slov a jejího poselství naděje a inspirace tak, aby to bylo co nejvíce v jejím duchu,“ sdělila.

Kritika se na nakladatelství Meulenhoff i Rijneveldovou snesla na sociálních sítích, ale také v některých médiích.

Pozornost upoutal především komentář novinářky a černošské aktivistky Janice Deulové. V celostátním listu De Volkskrant napsala, že nechce nijak zpochybňovat umělecké kvality Rijneveldové, ale výběr měl podle ní padnout na někoho, kdo je stejně jako Gormanová umělcem mluveného slova, kdo je mladý, je žena a je „nesmlouvavě černý“.

Po oznámení Rijnevaldové, že báseň Gormanové překládat nebude, aktivistka Deulová na twitteru napsala, že jí za její rozhodnutí děkuje.

Báseň Amandy Gormanové, která zazněla na Bidenově inauguraci, měla spolu s několika dalšími ve sbírce vyjít v nizozemském překladu původně na konci března. Zda se kvůli problémům termín odsune, nakladatelství zatím nesdělilo.

Marieke Lucas Rijneveld geeft vertaalopdracht terug. Dank voor deze beslissing @MLRijneveld @Meulenhoff pic.twitter.com/fpmnaeWQXI — Janice Deul (@JaniceDeul) February 26, 2021