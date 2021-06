Kniha, která ‚otřásla emocemi‘ porotců. Mezinárodní Bookerovu cenu získal francouzský spisovatel Diop

Letošním držitelem Mezinárodní Bookerovy ceny, prestižního literárního ocenění pro román přeložený do angličtiny, se stal francouzský spisovatel David Diop. Porota ocenila jeho román At Night All Blood is Black (francouzsky Frère d’âme) inspirovaný službou jeho senegalského pradědečka v první světové válce na straně koloniální Francie. Diop je prvním Francouzem, který získal toto ocenění, píše server BBC News.

Londýn 23:17 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít