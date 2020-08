Kundera povolil první český překlad své knihy. Překladatelka s autorem konzultovala deset verzí

Brněnské nakladatelství Atlantis vydá příští týden ve středu dosud poslední román Milana Kundery Slavnost bezvýznamnosti, uvedlo nakladatelství na svém webu. Po mnoha letech, kdy 91letý spisovatel nepovolil překládat svá díla z francouzštiny do rodného jazyka, je toto dílo průlomem. Francouzsky vyšel v roce 2013, je poměrně krátký, má 120 stran. Přeložila jej oceňovaná překladatelka Anna Kareninová, uvedl server Aktuálně.cz. Brno 19:32 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kundera patří k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším moderním českým autorům. Jeho prvním románem byl v roce 1967 Žert. | Foto: Miguel Medina/AFP Photo | Zdroj: Profimedia

Posledním Kunderovým románem, který vyšel česky, byla Nesmrtelnost. Napsal ji francouzsky v roce 1990, o tři roky později ji vydal česky. Pak už psal jen francouzsky.

Kareninová v poznámce napsala, že při překladu do češtiny neustále myslí na to, jak by to spisovatel napsal česky. Řídí se prý také Kunderovou esejí Překlad jedné věty, v němž uvedl, že překlad je krásný, když je věrný. Kareninová také studovala veškerou českou Kunderovu tvorbu, aby co nejvěrněji zachytila jeho používání jazyka. Kundera totiž nechtěl překlady povolit, protože měl špatné zkušenosti s neoficiálními překlady.

„Překlad Slavnosti měl postupně deset verzí, ke kterým jsem se znovu a znovu vracela právě s ohledem na české knihy Milana Kundery, abych došla co nejblíž k originalitě jeho jazyka, co nejdál od uhlazeného překladatelského artefaktu. Milan Kundera dostal překlad do ruky v lednu 2020. Díky jeho paní Věře jsem během téměř dvouměsíční dennodenní korespondence s ní měla vzácnou možnost podobu překladu zpřesňovat,“ uvedla Kareninová.

Kundera patří k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším moderním českým autorům. Jeho prvním románem byl v roce 1967 Žert. Letos vyšel také Kunderův životopis od publicisty Jana Nováka. Jedná se o dílo, na které Kundera neměl vliv, a objevily se v něm skutečnosti, které mnozí lidé nesou nelibě. Kundera celý život úzkostlivě hlídal vše, co o jeho životě vychází a odborníci hovoří o tom, že svůj životní příběh důsledně opečovává, aby vypadal tak, jak by si přál on, nikoliv tak, aby odrážel skutečnost.