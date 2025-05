Cenu Jiřího Ortena získal básník Lubomír Tichý. Porota ocenila jeho debutovou sbírku Místní

Cenu Jiřího Ortena za rok 2025, která se uděluje talentovaným autorům do 30 let, získal básník Lubomír Tichý. Porota ocenila jako nejlepší jeho debutovou básnickou sbírku Místní, kterou loni vydalo nakladatelství Fra. Porota ve 38. ročníku hodnotila 27 přihlášených titulů. Zástupci pořádajícího Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) v úterý vítěze vyhlásili v Čítárně Unijazz na pražském Žižkově. Praha 21:50 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeho projev je autentický, protože je samotářský, uvedl porotce Staněk | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Tichého porota označila za básníka s nesmělým a zároveň lyricky suverénním jazykem, jaký se v české poezii neobjevil dlouho. Sbírka Místní činí z periferního mikrosvěta podle porotců něco velmi univerzálního a současného. Svět technologií zachycený na venkově, například v podobě nedělních řvoucích motorů, autor prolíná s přírodními motivy.

Básník a literární teoretik Libor Staněk jako člen poroty označil Tichého tvorbu za velmi vyspělou soudobou lyriku.

„Jeho projev je autentický, protože je samotářský. Ne ale proto, že by byl uzavřený do sebe, zahleděný do svého tvůrčího aktu, ale protože je ve svém vidění svébytný. Sbírka je realistickým zobrazením vesnického života, kde se s naivní upřímností tematizuje dětské prožívání světa,“ uvedl Staněk.

Tichý vycházel z prostředí rodné vsi poblíž Hradce Králové. „Dětství, rozkročení mezi vesnickým a digitálním prostředím nebo ambivalentní interakce se zvířectvem i obyvatelstvem – to jsou zřejmě hlavní úběžníky mého psaní, byť se vyjevují spíš ex post. V abstrakta totiž přílišnou důvěru nechovám – na rozdíl od detailně konkrétního pohledu směrem ven,“ uvedl autor.

Autor se narodil roku 2003, studuje bohemistiku a polonistiku na pražské filozofické fakultě, přispívá do novin a časopisů A2, Revue Prostor, Host.

Nominace na Ortenovu cenu vedle Tichého Místních měli jiní dva současní vysokoškolští studenti za své básnické debuty – Sufian Massalema za sbírku Možnosti přehlíženého a Apolena Vybíralová za sbírku Vzteklina. Massalema je podle poroty skvělým a přesným pozorovatelem, Vybíralová originální a zralou autorkou.

Cena Jiřího Ortena vznikla roku 1987, od roku 2009 ji uděluje SČKN. Mezi laureáty patří Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová, Marek Šindelka, Filip Klega, Marek Torčík nebo Sára Vybíralová, která letos zasedla v pětičlenné porotě.

Cena je spojena s finanční prémií pro vítěze 50 000 Kč a stejně jako v minulém ročníku budou částkou 10 000 Kč odměněni i dva další nominovaní. Podporuje ji ministerstvo kultury, Statní fond kultury, pražský magistrát a také České literární centrum, které vítězi zprostředkuje tvůrčí pobyt.

Loni se vítězem Ceny Jiřího Ortena stal spisovatel a básník Marek Torčík s románem Rozložíš paměť.