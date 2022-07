„V socialismu jsme furt.“ Hrdinové Vytěženého kraje hledají na Mostecku kulisy reálného socialismu

Reálná místa

„V knize mám skoro samá reálná místa, nicméně hotel U tygra neexistuje v Litvínově. Jeho předobraz stojí v Bílině na náměstí,“ vysvětluje Veronika Bendová, která se do Litvínova vrátila po delší době. Jak se Litvínov změnil?

„Radnici jsem vůbec nepoznala, protože má novou fasádu, takže jsem se úplně jako ti mí hrdinové rozčílila, jak je to možné, že už není stará a šedá, ale je krásně nová,“ směje se.

Kulisy reálného socialismu

Dvojice lokačních skautů Irena a Hugo hledala v roce 2015 v knize místa, která připomínají sedmdesátá léta. Byli ale zklamáni z toho, že hotel, ale i další budovy na litvínovském náměstí nejsou zanedbané a depresivní, ale opravené, s čistými fasádami.

„V socialismu jsme furt, až po krk." Hrdinové Vytěženého kraje hledají na Mostecku kulisy reálného socialismu

A tak stejně jako oni v knize i my s Veronikou Bendovou vyrážíme do Mostu, věříme, že ten nás v očekávání kulis reálného socialismu nezklame.

V knize hlavní hrdinové Irena s Hugem projíždí Most autem. Hugo jí říká: „V socialismu jsme furt, až po krk, mrkej na rozcestník: Doleva ulice Budovatelů, doprava Moskevská. Tady to vypadá jak v útulku pro zavržený názvy stanic pražskýho metra.“

Oči zaměřené na chátrání

S Veronikou Benodovou stojím u Třídy Budovatelů, koukáme se na magistrát, kulturní dům Repre, budovu Prioru a hotel kdysi pojmenovaný Murom, dnes Cascade. Podle architektů jde o ojedinělý komplex brutalistních budov.

„Musím říct, že se tady toho moc nezměnilo, některé věci spíš chátrají ještě víc, než to bylo tenkrát,“ porovnává Veronika Bendová město od své poslední návštěvy. „I když je pravda, že člověk vidí, co vidět chce, a že já mám oči zaměřené na ty rozpady a chátrání... V některých ohledech je zase Most daleko příjemnější místo, než by se zdálo z některých knih, třeba i z té mojí,“ směje se.

Spisovatelka Veronika Bendová | Foto: Tomáš Vodňanský

Téma pro filmaře

Kniha Vytěženej kraj patří mezi knihy, které nabízí klasický pohled na severozápadní Čechy, krajinu postiženou povrchovou těžbou uhlí, zmiňuje mlhy, které tady byly, ponurý podzim. Je to do dneška téma pro filmaře?

„Myslím si, že to téma už se změnilo, protože atmosféra, která má určitý genius loci, trošku navazovala na severský druh detektivek, který byl jednu dobu velmi trendy a módní a kterou filmaři nějakým způsobem následovali,“ říká Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

V knize Vytěženej kraj je postava člověka, který se stará o filmové lokace v rámci Filmové kanceláře Ústeckého kraje, to je zelenovlasý chlapec. Jak Barbora Hyšková reagovala, když knihu četla a zjistila, že autorka ji označila za zelenovlasého chlapce? „Moc se mi to líbilo, přemýšlela jsem o změně barvy vlasů,“ směje se.

Kniha Vytěženej kraj byla nominovaná na Magnesii Literu. Kromě hledání filmových lokací se v knize odehrává také děj popisující vztah mezi oběma protagonisty.