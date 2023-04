Nejen vzpomínky na školní lavice. Projekt Čtenářský deník představuje slavná díla jako rozhlasové hry

Slovní spojení Čtenářský deník v řadě lidí může vyvolat traumatické vzpomínky ze školních lavic, v případě Čtenářského deníku Českého rozhlasu Vltava by se to ale dít nemělo. Nový projekt formou rozhlasových her a pásem představuje literární díla, která člověk musí znát, ale nemusí číst.

