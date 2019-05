Kamarádi z Třeskoprsk (ne)zestárli. Před padesáti lety se na stáncích objevil první Čtyřlístek

Jestli i vy patříte mezi vášnivé čtenáře, nebo dokonce sběratele časopisu Čtyřlístek, možná ani netušíte, jaké poklady doma máte. Příběhy čtyř kamarádů z městečka Třeskoprsky vyšel poprvé přesně před 50. lety. A čím jsou jednotlivá čísla starší, tím jejich hodnota roste. Za ta první jsou sběratelé ochotni nabídnout i desítky tisíc korun. Praha 7:55 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příběhy čtyř kamarádů z městečka Třeskoprsky vyšel poprvé přesně před 50. lety. Na snímku duchovní otec Čtyřlístku, kreslíř Jaroslav Němeček | Foto: Robert Sedmík | Zdroj: Empresa Media/Profimedia

Vynálezy profesora Myšpulína – tak se jmenovalo historicky první číslo původního českého komiksu Čtyřlístek, který bez přestávky vychází od 15. května 1969.

Právě na postavu vynalézavého kocoura ale nemohl duchovní otec Čtyřlístku, kreslíř Jaroslav Němeček, dlouho přijít. „Sice jsme měli nakresleno několik figur čarodějnických, protože jsme potřebovali dostat do té party něco nadpřirozeného. Ta figurka už existovala, ale jak se bude jmenovat? A manželka přišla s tím nápadem, že má jedno slovo: Myšpule,“ vzpomínal dříve Němeček v rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnálu na časy, kdy ještě vycházel Čtyřlístek s podtitulem Veselé obrázkové čtení.

Ve vesmíru i v džungli

„Právě proto, že to časopis nebyl. Časopis v té době mohly vydávat pouze politické organizace jako Národní fronta, Mladá fronta. Proto se musela hledat nějaká obezlička, jak by to mělo vycházet. Jmenovalo se to Čtyřlístek – Veselé obrázkové čtení. Nakonec to hezky vyjadřovalo to, co bylo uvnitř,“ vzpomíná Němeček.

Myšpulín, Fifinka, Pinďa a Bobík se za padesát let vydali do vesmíru, cestovali v čase a podívali se i do pouště a do džungle. A nejnověji se objevují i na plátnech českých kin.

Největší hodnotu – alespoň pro skalní fanoušky – má ale pořád ta papírová podoba příběhů Čtyřlístku. Za první čísla z konce 60. let jsou sběratelé ochotní zaplatit i desítky tisíc korun, říká Pavel Krejčíř z aukčního portálu Aukro.cz.

Desítky tisíc korun

„Mezi sběrateli nejvyhledávanější patří první dvanáct nečíslovaných příběhů, které vycházely v letech 1969–1970. Cena se pochopitelně odvíjí od stavu konkrétního výtisku. Částka zaplacena za první sešit původního vydání tak může dosáhnout až třiceti tisíc korun. Za historii Aukra se prodaly ve více než 178 tisících aukcí Čtyřlístky v hodnotě převyšující 30 milionů korun,“ řekl Radiožurnálu Krejčíř.

Rukama čtenářů prošlo za 50 let přes 600 různých příběhů. Zatím poslední – narozeninové – vydání časopisu má číslo 665.