Spisovatel Dan Brown: Praha je magická a pro mou knihu dokonalá. Je to možná nejhezčí místo na světě
Americký spisovatel Dan Brown vyletěl ke hvězdám před více než 20 lety. Jeho román Šifra mistra Leonarda se stal celosvětovým bestsellerem a lidé následně objevili i jeho předchozí thrillery, včetně Andělů a démonů. Teď si mohou koupit jeho nejnovější knihu Tajemství všech tajemství, jejíž příběh se odehrává v Praze. „Je jako stvořená pro Roberta Langdona. Je to možná nejhezčí město na světě, je úplně magická,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál.
Rozuměl jste něčemu z toho, co jsem před chvílí říkala?
Ano, rozuměl jsem úplně všemu. (smích) Ne, já jsem sice strávil posledních šest let ponořený ve světě Prahy a českého jazyka, ale omlouvám se, česky opravdu neumím.
Kolik reálného času jste strávil v Praze?
Přijel jsem mockrát, jenom tak anonymně v baseballce a černých brýlích a procházel jsem se po městě. Ale celkem si myslím, že jsem tu strávil dva nebo tři měsíce.
Pochopila jsem, že v nějakou chvíli jste přišel za svými přáteli tady v Praze a řekl jste: „Ukažte mi něco, kam se běžný turista nepodívá.“ Co jste viděl?
Viděl jsem toho strašně moc. Pamatuji si, že mi ukázali krápníkovou zeď ve Valdštejnské zahradě. Ta je i v románu. Byl jsem na petřínské věži, kterou jsem chtěl použít, ale pak jsem tam uviděl zrcadlové bludiště. Říkal jsem si: hlavní téma knížky je vědomí, reflexe a vnímání, takže tohle použít prostě musím, to je úžasné.
A samozřejmě Klementinum a barokní knihovna, která má nějaké tajné průchody, to je také fascinující. Ale tady je toho tak strašně moc a já rád používám lokaci jako postavu v knížce. Praha je jako stvořená pro Roberta Langdona. Je to jedno z nejhezčích, možná nejhezčí město na světě, je úplně magická. Už od doby Rudolfa II. je to mystické hlavní město Evropy. Takže byla pro knížku dokonalá.
Jaká jsou neturistická místa, kde jste byl?
Těch byla spousta, třeba dveře se sedmi klíči, možná to je na vás moc turistické. Je to legrační, protože ani neví, co ta nejméně turistická místa byla.
Slyšela jsem, že vás vzali do nějaké stoky pod Prahou.
Ano, to je pravda.
A bylo to vstupem ze Staroměstské radnice?
Ano, tam dole. Bylo to zajímavé. Nebylo to nejpříjemnější místo, které jsem v Praze viděl, ale bylo to velmi zajímavé a fascinující. Říkal jsem si, že by možná by Langdon mohl stokami někam utéct, ale nakonec se to do knihy nedostalo. Pokud někdo, kdo poslouchá, ve stokách nebyl, možná se radši koukněte na video.
Oblíbené místo je Karlův most
Já ty stoky znám a docela vás chápu, že jste tam svého hrdinu nechtěl namáčet. Řekněte mi vaše top tři místa v Praze.
Těch míst je tolik. Je těžké podívat se na katedrálu svatého Víta a neříct si: wow. Všechno na ní je úžasné. Mám hrozně rád Strahovský klášter, mám rád barokní knihovnu v Klementinu.
Orloj je samozřejmě úžasný. Vím, že ten je turisty obležený, ale má fascinující historii. Ale číslo jedna je určitě Karlův most. Vidím ho z okna, když tady sedím, a vidím, že na něm je spousta turistů. Ale je to úžasné místo, úžasný kus historie a výhledy z něj jsou fantastické.
Bojím se, že po Tajemství všech tajemství se po Karlově mostě už neprojdeme.
Tajemství všech tajemství se ale odehrává v zimě, dokonce v tom románu Langdon vyzývá lidi, aby nejezdili do Prahy v létě, ale v zimě. Snažím se turismus trošku rozložit do celého roku, snažím se pomoct.
Platí vám za to někdo?
Ne, neplatí.
Jste si jistý? Pozorně jsem přečetla celý román a v nějakou chvíli jsem si říkala, že v něm je nějak moc product placementu.
V románu žádný product placement není.
Vůbec? Proč tam tedy tolik trváte na značkách?
Protože značky vám řeknou strašně moc o člověku. To, že Katherine má kabelku Siena, a ne Christian Dior vám říká, že je praktická. Stylová, ale praktická. Langdon má pořád svoje hodinky s Mickey Mousem a to je legrační. Žijeme ve světě značek a lidé nosí značky, protože se jimi snaží říct něco o tom, kým jsou. Mám pocit, že značky jsou součást popisu postav. Ale byl bych hrozně rád, kdyby mi za to někdo zaplatil. Většina značek ani netuší, že v té knížce jsou.
Když se bavíme o Karlově mostě, tak jsem si říkala, že bych na tenhle rozhovor asi přišla třeba v kostýmu. Mám přátele u filmu, takže by mě dokázali hezky vystrojit a namaskovat, takže bych přišla třeba jako utopená jeptiška nebo něco takového.
To by bylo zajímavé.
Co byste si o tom myslel? Kdybych takhle proti vám seděla?
Asi bych tady nebyl. Myslím, že bych povolal ochranku a řekl bych: Chce se mnou dělat rozhovor nějaký úplný šílenec. Ale vypadáte docela normálně a působíte mile, takže se úplně nebojím.
Děkuji vám. Ale mě to napadlo ve chvíli, kdy jsem si ve vašem románu přečetla, že pro Pražany je to docela běžné, že potkávají občas nějaká monstra nebo převlečené lidi v různých kostýmech, ale mně se to nikdy nestalo.
Mně se to stalo, když jsem tu byl. Viděl jsem spoustu lidí v kostýmech. Vidíte na ulicích golema a všechny ty duchařské tour, kdy lidé chodí v kostýmech. Rozhodně je tu toho mnohem víc než tam, kde žiju já.
Náročné psaní knihy
O Tajemství všech tajemství jste řekl, že je to zatím nejambicióznější kniha, kterou jste kdy napsal. Jaká byla ambice?
Ambice byla psát o lidském vědomí, což je hrozně složité téma, velmi neuchopitelné a efemérní. Vzít něco, co je takhle nehmotné a zahalené v mlze, a napsat o tom něco, co se odehrává v reálném světě, bylo skutečně náročné.
Tahle knížka je delší než cokoliv, co jsem kdy napsal. Je tam i víc postav než ve všech mých knížkách. Mám pocit, že se do Prahy nořím mnohem víc než do jakkoliv jiného města, o kterém jsem psal.
Knihu jste psal šest až osm let. To je hodně výzkumu a rešerší.
Bylo to hodně rešerší a hodně psaní, protože se mi to nepovede napoprvé. Nemám žádný problém vyhodit materiál, pokud prostě nefunguje. Měl jsem i spoustu materiálu, který fungoval, ale pak neposouval děj dopředu. A můj úkol je dát čtenáři něco, co se bude číst rychle a bude vzrušující. Nechcete mít pocit, že to odbíhá někam do strany. Všechny informace musí být relevantní pro zápletku.
Ale vy vždycky víte, jak to dopadne, když píšete.
To vím.
Takže je to matematika?
Bylo by hezké, kdyby to byla matematika. Bylo by to mnohem jednoduší. Něco matematického nebo možná architektonického v tom je. Potřebujete vědět, odkud vycházíte a kam jdete. Kreativita je v tom, jak se tam dostanete a jak vytvoříte nejhorší možnou cestu, která pro chudáka Roberta Langdona bude znamenat nejvíc překážek a nejvíc překvapení.
Vrátíme se zpátky k vědomí. Co se stane, když zemřeme?
Kdybyste se mě zeptala před osmi lety, tak bych řekl, že nic. To je konec, tma, tečka, jste počítač, který vypojili z elektřiny. Ale teď po osmi letech, co jsem to všechno zkoumal a mluvil se spoustou lidí, kteří zažili zážitek blízký smrti, s vědci, fyziky, noetiky a četl jsem na tohle téma spoustu knih, tak už mám hodně jiný názor. Sám jsem nezažil blízkost smrti. To, že jsem změnil názor, je skutečně kvůli současné vědě.
Dokázal byste specifikovat konkrétní vědu? Protože noetika, jestli jsem dobře pochopila, není nijak vědecky hodnocena na univerzitách ani jinde.
Ano, ale v tom je právě ta knížka zábavná. Protože tam máte materialistickou vědkyni, která pracuje tady v Praze, je to Češka a velmi známá neurovědkyně. Ta říká: „Podívejte se, tohle všechno ostatní je pseudověda, to není opravdická věda“.
Ale realita je taková, že to opravdu je reálná věda. To, že lidská mysl může ovlivnit fyzický svět, víme už od dvouštěrbinového experimentu, což je skoro 100 let. Skutečná otázka je v tom, jak interpretovat výsledky. Nikdo neříká, že tyhle experimenty se nestaly a jejich výsledky nejsou záhadné, ale můžete je různě interpretovat. A v tom je právě knížka zábavná, že tam máte dvě strany, které se přesně o tohle přou.
‚Otázka smrti je fascinující‘
Takže duše překoná lidskou smrt.
To je hlava 22. To je otázka, která nás sjednocuje všechny, ať už žijeme kdekoliv a mluvíme jakýmkoliv jazykem. Všichni se nějakým způsobem bojíme smrti a chceme vědět, co se stane po smrti. Všichni se to dozvíme, ale problém je v tom, že pak už se nemůžeme vrátit a někomu to říct. Proto je ta otázka tak strašně fascinující.
Šest až osm let spolužití s Robertem Langdonem. Jaký spolu vlastně máte vztah?
Je to člověk, kterým bych chtěl být. Žiju tak trochu skrz něj. On má mnohem zajímavější život než já. Pobíhá po tom nádherném městě, zatímco já píšu u počítače a snažím se ho dostat z maléru.
Ale oba máme rádi historii, umění, symboly a kódy. On je mnohem chytřejší než já, což je vtipné. Lidé se mě ptají, jak může být chytřejší než já, když všechno, co říká, jsem musel napsat. Vysvětluji jim, že Langdon se jenom podívá z okna na Karlův most a začne přednášet na místě o jeho historii a jeho významu. Mně to trvalo spoustu dní rešerše a psaní.
Přemýšlela jsem a vzpomněla si na Arthura Conana Doyla a Sherlocka Holmese. Protože vím, že v nějakou chvíli už Sherlocka Holmese tak nenáviděl, že se ho snažil zbavit a vlastně ho zavraždil. Tak jsem si říkala, jestli nemáte k Langdonovi podobný vztah.
Ne, on je člověk, kterým bych chtěl být.
Takže jste spolu v pohodě, i když jste spolu strávili tolik dní a let?
Je to kamarád, je to moje alter ego.
Jaké stránky Dana Browna žijí v Robertu Langdonovi?
Zvědavost. On nemá rád násilí, snaží se řešit problémy hlavou. To mám i já, strašně se bojím střelných zbraní a konfrontací. Také otevřenost. On je stejně jako já velký skeptik, takže na začátku knížky je velmi skeptický.
Byl jsem hrozně opatrný, aby tam byly postavy, které zpochybňují všechno, o čem píšu. Langdon je jeden z nich. Myslím, že většina čtenářů se dozví o experimentech a výsledcích a říká si, že to přece není možné. Ale naštěstí tam mám Langdona, který řekne to samé. On tam hraje skeptika a zároveň se stane čtenářem. Takže čtenář se může uvolnit a vědět, že tam je někdo, kdo tomu opravdu nevěří, ale pak je přesvědčen, protože důkazy se začínají množit. A říkáte si: No dobře, tohle jsem vážně netušil.
Klíčové je umět stisknout delete
Jak píšete? Máte nějakou denní rutinu?
Píšu každý den, sedm dní v týdnu, asi tak od čtyř od rána do deseti nebo dvanácti. Pak se naobědvám a zacvičím si a pak řeším byznysovou stránku psaní. Právníky, agenty a vydavatele. A pak večery nejradši trávím s přáteli u večeře.
Jaké je tajemství dennodenního psaní? Je to disciplína, cíl nebo struktura?Disciplína je určitě velmi důležitá. Pro většinu úspěšných spisovatelů platí, že už nemusí psát, aby se uživili, ale chtějí psát. Jediný způsob, jak tohle může fungovat, když nemáte šéfa, který by vám ve čtyři ráno zavolal, je prostě se k tomu zavázat a mít disciplínu.
Tohle já mám instinktivně a není to pro mě nic těžkého. Ale opravdový klíč je v tom, že člověk musí umět zmáčknout klávesu delete, když to prostě nefunguje. Uvědomit si, že jsem napsal něco, co se sice dá číst, ale není to ono. I když jsem nad tím strávil celý den.
Děláte to sám, nebo máte někoho, kdo si to přečte a řekne, že tohle ne?
Mám editora Jasona Kaufmana, který v knížce také vystupuje jako Jonas Faukman z New Yorku a zažívá velice nepříjemný den. A on je tu se mnou.
To by mohlo být docela zábavné si s ním promluvit. Ale možná by mi na vás nic neřekl, je to váš přítel.
Řeknu vám, cokoliv budete chtít, ale on to možná vidí jinak.
Literární začátky
Můžeme skočit na začátek vaší kariéry, bylo vám pět let a napsal jste knihu Žirafa, prase a hořící kalhoty.
Ano, to byl můj první thriller.
O čem to bylo? Nikde jste o tom nemluvil.
Je velmi dobrý důvod, proč o tom nemluvím. Bylo mi pět, nedává to vůbec žádný smysl. Tři kamarádi – žirafa, prase a kalhoty – šli na procházku a zažili tam nějaké dobrodružství, viděli nějaké věci. Jednoho píchla včela. To je tak asi všechno.
Byl jsem malý kluk, ale byla to první věc z velmi mnoha, které jsem napsal. Mě prostě baví ten kreativní proces. Když jsem vyrůstal, neměli jsme doma televizi. Rodiče nechtěli, abychom měli televizi, tak jsme četli knížky a dělali hudbu, protože moje máma byla profesionální hudebnice, všichni jsme se učili na klavír. Dodnes hraju na klavír každý den, mám ho i tady v hotelovém pokoji.
Co hrajete?
Spoustu různých věcí, také hodně skládám. Napsal jsem knížku pro děti Divoká symfonie.
Ano to znám, ale to vám trvalo 30 let...
Trvalo 30 let něco vydat, ale já skládám hudbu už hodně dlouho. Jenom nikoho nenutím to poslouchat. Nutím lidi, aby četli moje knížky, ale ne poslouchat moji hudbu.
Je proces skládání hudby stejný jako proces psaní?
Je to velmi podobné – nemůžete napsat skladbu nebo knížku, aniž byste rozuměl struktuře, to je absolutně nutné. Musíte rozumět struktuře, ať už chcete dělat jedno nebo druhé. Musíte rozumět dynamice, nemůžete napsat tři fortissimo superrychlé věty hned po sobě, stejně jako nemůžete mít tři automobilové honičky hned po sobě.
Musíte rozumět tématům, protože v dobrých symfoniích, skladbách, v dobré hudbě máte nějaká témata, která se vynořují a pak zase mizí přesně ve správnou chvíli. Když už na ně skoro zapomenete, zase se objeví. A připomenou vám, že pořád posloucháte to samé. Knížky to mají úplně stejně, máte tam nějaká témata. V tomhle románu, tam je spousta různých témat a občas se objeví a pak zase mizí, nějak se pořád opakují.
Zlom s Šifrou mistra Leonarda
Přestěhoval jste se v jednu chvíli do Los Angeles a začal se živit jako skladatel…
Ano, to je pravda. Jel jsem tam jako písničkář a měl jsem štěstí, podepsal jsem smlouvu na desku, nahrál jsem desku s jedním velmi slavným britským producentem. Ta deska vyšla a bylo to totální fiasko, nikdo si to nekoupil, myslím, že možná máma si ji koupila, ale nikdo jiný.
Ale také jsem v té době měl nápad na knížku, tak jsem napsal Digitální pevnost a první editor v New Yorku, který si to přečetl, si to hned koupil. Říkal jsem si, že vydávat knížky je hrozně jednoduché, pak ta knížka vyšla, nikdo si to nekoupil, tak jsem napsal další knížku Andělé a démoni, to si také nikdo nekoupil, pak jsem napsal Pavučinu lží, tu si taky nikdo nekoupil.
A potom?
Potom jsem napsal knížku, která se jmenovala Šifra mistra Leonarda. Pamatuju si, že jsem ji četl, než vyšla, protože mi přišla z tiskárny první kopie. A říkal jsem si, že jestli tohle nezabere, tak už musím dělat něco jiného.
Protože když jste kreativní člověk, tak se řídíte jenom vlastním vkusem. Píšete knížku, kterou si chcete sám přečíst, a já jsem to četl a říkal si: Ano, tohle bych si chtěl přečíst a jestli někdo jiný nesdílí můj vkus, tak budu dělat něco jiného.
Ne že bych se tím nějak trápil. Je spousta věcí, které bych klidně dělal, třeba jsem chtěl učit, ale pak si ta knížka našla čtenáře a ironie byla v tom, že na těch třech knížkách, které jsem napsal předtím, jsem nezměnil ani slovo a ze všech se staly bestsellery. Takže si uvědomíte, že přece jen lidé sdílejí můj vkus. A tak to bylo s mojí kariérou.
Udělal jste v tom románu něco jinak?
Myslím, že ani ne. Lidé za mnou jdou a říkají, že ze všeho nejradši mají třeba knihu Andělé a démoni nebo Pavučinu lží. A ptají se, proč nenapíšu další takovou, ať už nic nepíšu s tím Langdonem. Všichni neříkají, že Šifra mistra Leonarda je dokonalá a zbytek tak nějak v pohodě.
Spousta lidí nemá Šifru mistra Leonarda ráda, ale zdá se, že mám dost specifický styl psaní. Někteří lidé ho mají rádi, jiní vůbec. A lidé, kteří ho mají rádi, jsou moji fanoušci, ti, kteří ne, jsou moji kritici. Ale je spousta jiných spisovatelů a každý si určitě najde někoho, kdo ho baví.
‚Komerční kniha‘
Stejně mě zajímá, co za tím stálo. Bylo to se Šifrou mistra Leonarda štěstí, nebo lepší marketing?
Bylo to obojí. Vydavatel se rozhodl, že tohle je komerční knížka, že se to všem líbí. Takže se za to postavili, natiskli spoustu kopií, bylo hodně reklamy. Takže si to přečetlo dost lidí na to, aby pak zavolali kamarádům a řekli, že četli hrozně zajímavou knížku, ať si to přečtou také. A pak už to nějak šlo samo.
Samozřejmě v tom bylo i štěstí, jako v čemkoliv kreativním a úspěšném. Vypadá to, že to člověk dělá sám, ale tak to vůbec není. Svět vidí, že jsem napsal knížku, ale také tam byl editor, někdo dělal obálku, někdo marketing, někdo věnoval vlastní čas a úsilí tomu, aby se ta knížka dostala mezi lidi, takže je to opravdu skupinová práce.
Použil jste termín, že jste napsal dobrou komerční knihu. Tvoříte literaturu, nebo je to komerční psaní?
Nejsem si jistý, v čem je ten rozdíl, protože já prostě píšu knížku, kterou bych si rád přečetl. Rád bavím lidi a to tyhle knížky umí. Ať už si o nich myslíte cokoliv, jsou zábavné a vtáhnou vás do děje, protáhnou vás tím od začátku do konce.
Co se stalo po tom, co jste se stal literární hvězdou po vydání Šifry mistra Leonarda?
Bylo to velmi rychlé. Já se ale za celebritu nikdy nepovažoval, ta knížka je celebrita – já jsem jen shodou okolností člověk, který ji napsal. Ale přece jen to takto nefunguje, jste tváří té knihy a musíte o ní mluvit s lidmi, sdílet jejich nadšení a vyslechnout si jejich kritiku. Tohle všechno k tomu patří.
Mluvil jsem s jedním kamarádem, který je známý spisovatel a říká: Když vydáš knížku, tak je to, jako když vypustíš balonek, na který jsi namaloval terč, všem rozdáš vzduchovky a ptáš se, co si o tom myslíte?
Ale mě stejně zajímá, co se ze dne na den stalo. Najednou přišla velká studia, měli zájem filmaři. Váš život se musel naprosto dramaticky změnit…
Změny v mém životě byly obrovské. Jednak jsem byl najednou známý a za druhé jsem najednou mohl zaplatit nájem, protože jsem pracoval velmi tvrdě jako učitel a zároveň se snažil psát, abych se uživil a měl střechu nad hlavou.
Ale největší změna byla v tom, že když jsem si pak sedl, abych napsal další knížku, tak jsem si říkal, že doufám, že úvodní věta je dobrá, protože to bude číst tolik lidí. Předtím jsem psal knížky, protože jsem si je chtěl přečíst, ale najednou jsem psal pro miliony lidí v 56 jazycích.
Hrozně moc jsem si to uvědomoval a kreativně mě to úplně zabrzdilo, ale po pár týdnech jsem si řekl, že jsem takhle už napsal ty knihy předtím a lidi to baví, takže prostě budu psát dál to, co bych si chtěl přečíst.
Překládání
Lidé, kteří překládali vaši knihu, měli v Česku místnost, kde byli zavření bez mobilu a nemohli ven. A denně překládali. To je součást nějaké magie kolem toho?
Knížky se pořád „pirátí“. Nejsem jediný spisovatel, který to dělá. Dopsal jsem tu knihu zhruba před rokem, jenom zatím ještě nevyšla, protože bylo potřeba ji přeložit a všechno připravit. Kdyby byla na internetu už půl roku, tak ji pak dost těžko prodáte, takže tohle vydavatelé dělají, aby ochránili svou investici. Dává to smysl.
Máte bodyguardy?
O tom nemluvíme…
Takže máte?
Vidíte tady někoho?
Ne, ale věřím, že vedle jsou. Říkala jsem si, jaké by bylo krásné, kdybychom já a Dan Brown šli spolu po Karlově mostě a vedli jsme rozhovor. Ale nedošlo mi, že by vás lidé poznávali a asi by vás to rušilo…
Asi by se to stalo a já se hrozně rád potkávám, ale někdy spěcháme, 50 lidí chce třeba podepsat knihu a já na to nemám čas.
Jsou lidé, kteří zdvořile řeknou: Klidně se se mnou můžete projít, ale za 20 minut musím být ve studiu. Tohle ale není můj styl, protože jsem typ člověka, co je hrozně vděčný, že si někdo chce přečíst moje knihy a hrozně rád je podepíšu.
Kontakt s fanoušky
To znamená, že teď jste s knihami na tour.
Nevím přesně, kolik zemí navštívíme, ale hodně už jsme byli ve Spojených státech, v Kanadě, ale tady v Praze to začíná skutečně ve velkém, protože mezinárodní křest máme tady za dva dny. Ve čtvrtek budu mluvit v Lucerně, což bude velká zábava, setkám se se spoustou fanoušků. A pak přijedou všichni vydavatelé z celého světa a budeme mít v pátek na Žofíně velkou party.
Na co se vás lidé nejčastěji ptají na tour?
O čem bude další kniha. Nemám tu otázku rád. Představte si, že vaše žena právě porodila, jste v porodnici, díváte se na novorozence, podíváte se jí do očí a říkáte: „Tohle bychom si měli dát ještě jednou.“ Tak takhle nevhodná otázka to je.
Myslím, že tohle je spojeno s očekáváním, nikdo nemá rád tlak, že musí napsat ještě další román, který je ještě lepší a bude mít víc kopií.
Určitě, tahle kniha trvala hrozně dlouho a sebralo mi to spoustu energie. Mám nápady, ale teď se chci hlavně propojit se svými fanoušky po celé Evropě. Na to teď myslím a nemám čas přemýšlet nad knihami.
Dokážete si tipnout, kolik knih ještě napíšete?
Netuším, dokud budu mít nápady, tak budu psát. Proces je náročný, ale také mě baví například dozvídat se různé věci. Bez téhle knihy bych se nikdy nedozvěděl tolik o Praze, o České republice, o vědomí. Doufám, že ta kniha zažehne jiskru nadšení.
Když jsem přistál na letišti, setkal jsem se s ředitelem letiště, což je hrozně milý člověk. Říkal, že je rád, že se letiště v románu tolikrát objevuje. A samozřejmě Praha je jedním z předních turistických cílů po celé Evropě. Rozhodně nepotřebuje další propagaci, ale doufám, že sem lidé začnou jezdit i v zimě, aby to tu v létě bylo trošku volnější.
Jaké je to žít dneska v Americe v politickém kontextu?
Tam já jsem úplně ve tmě. Žiju si ve svém fikčním světě a politiku nesleduji a nevyjadřuji se k ní. Píšu o mnohem delších časových horizontech než o tom, co se děje aktuálně teď.
A není to tak, že o tom nechcete mluvit? Každého se politika nějak dotýká…
Nevím o tom dost, abych o tom mohl mluvit. Je to téma, které mě po pravdě nezajímá, já píšu o úplně jiných věcech, píšu o světě umění.
Rušilo by vás to?
Kdybyste se mě zeptala třeba na výrobu vína, tak vám řeknu, že o tom nic nevím. Víno mám rád, ale opravdu o tom nemůžu mluvit, protože o tom vůbec nic nevím.
Nechci na vás tlačit, ale jste Američan žijící v Americe, tak si o tom asi něco myslíte. A navíc vaše americká ambasadorka je v posledním románu lstivá.
Je to velmi inteligentní a tvrdá žena, je to také anagram mé skutečné agentky, který je také tady v hotelu. Hodně kolegů a kamarádů se v té knize objevuje v podobě anagramu.
Vědí o tom?
Teď už ano.