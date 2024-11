Dětská kniha kuchaře Olivera zmizí z prodeje kvůli stereotypům o původním obyvatelstvu Austrálie

Nakladatelství Penguin Random House UK oznámilo, že stáhne z prodeje knihu pro děti od kuchaře Jamieho Olivera po kritikách ze strany zástupců původního obyvatelstva Austrálie. Ti si stěžovali, že jedna z postav knihy Billy and the Epic Escape (Billy a velkolepý útek) je vylíčena za použití stereotypů týkajících se původního obyvatelstva, takzvaných Austrálců, píše deník The Guardian. Oliver se za použití stereotypů omluvil.

