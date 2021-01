‚V USA ho neznají.' Příběh o tichém zachránci Wintonovi přiblíží dětem nová kniha Petra Síse

Skoro padesát let téměř nikdo nevěděl, že Nicholas Winton před druhou světovou válkou zachránil několik stovek dětí. S některými se setkal v roce 1988 v televizním pořadu. Jednou z nich byla Věra Gissingová. To, jak se díky Nicholasovi Wintonovi zachránila před válkou, ve své nové knize pro děti popsal spisovatel a ilustrátor Petr Sís. Praha 12:34 16. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malý Hansi Beck a Nicholas Winton | Foto: Jiří František Potužník | Zdroj: Archiv Jiří F. Potužník

„Věra Diamant byla malá holčička z vesnice blízko Prahy. Byla nadšená československá vlastenka. Protože měla její maminka měla strach, zapsala jí, aby odjela vlakem na pár měsíců do Anglie, dokud nebude zase bezpečno,“ popisuje Radiožurnálu Petr Sís osud jednoho ze stovek dětí, které před druhou světovou válkou zachránil Nicholas Winton.

Povídání o pejskovi a kočičce nebo Krysař v arabštině. Egyptští bohemisté překládají českou beletrii Číst článek

Oba životy, jak ten Wintonův tak i Věry, vylíčil výtvarník v nové ilustrované knize pro děti s názvem Nicky & Vera: A Quiet Hero of the Holocaust and the Children He Rescued. „V České republice je to dobře známý příběh, díky tomu, že o tom byl film a knížky. Zatímco tady v Americe to lidi jenom tuší, ale moc o tom neví,“ dodává spisovatel.

Věra Diamantová se svou rodinou už nepotkala. „Ona vykládá, jaký život byl do jejích devíti let, jak měla krásné mládí. Nikdy nepoznala žádnou zlobu, až do doby, kdy se začaly stahovat mraky nad Německem,“ vysvětluje Sís. Diamantová, později Gissingová, se do Československa vrátila hned po válce. V roce 1948 ale opět emigrovala do Velké Británie.

Nicholas Winton se s Věrou a dalšími dětmi, které zachránil, potkal poprvé v roce 1988. Do té doby jeho zásluhy nebyly veřejně známé. Petra Síse přivedl ke zpracování příběhu jeho výlet do Prahy v roce 2009. Se svým synem se náhodou dostal na oslavu Wintonových stých narozenin, kterou pořádaly některé z 'jeho' dětí.

„Tam jsme se dozvěděli detaily, které jsem začal zkoumat. Že bylo osm vlaků, že dohromady jelo 669 dětí, že poslední vlak, ve kterém bylo 250 dětí, měl jet 1. září 1939, ale protože začala druhá světová válka, tak ten vlak nikdy nevyjel a ty děti válku nepřežily,“ dodává spisovatel.

Kniha vyjde ve Spojených státech a na britských ostrovech na Mezinárodní den památky obětí holocaustu, tedy 27. ledna. Na podzim se jí pak dočkají čtenáři v Česku ale třeba i v Německu, Francii nebo v Číně.