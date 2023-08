Román Stanoviště: Na stráži nabízí katastrofickou vizi budoucnosti Ruska od hlasitého kritika Kremlu

Jak může vypadat Rusko v blízké budoucnosti? Třeba tak, jak ho popsal ve svém sci-fi románu Stanoviště: Na stráži známý ruský spisovatel a také hlasitý kritik Kremlu Dmitrij Gluchovskij. Děj knihy se odehrává v postputinovské éře v oblasti zvané Moskovie. „Jak už říkal Václav Havel, Rusko neví, kde začíná a kde končí, a Moskovie je právě takové neurčené území,“ říká pro Český rozhlas Plus redaktor rubriky Kniha dne Vít Roubíček. Praha 11:24 13. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Gluchovskij žije už od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v exilu | Zdroj: Profimedia

V jeho novince zbyl z Ruska po krátké a kruté občanské válce, v níž se sáhlo i po zakázaných zbraních, jen zlomek jeho původní velikosti. Hlavní město země se mezitím vrátilo k tomu, co jeho vládci považují za zlatý věk – k carskému impériu.

Populárního spisovatele, známého i českým čtenářům především díky trilogii Metro, v pondělí soud v Moskvě v nepřítomnosti odsoudil k osmi letům odnětí svobody za údajné „šíření lží“ o ruské armádě. Gluchovskij už od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu žije v exilu.

K čemu odkazuje název románu Stanoviště: Na stráži?

Začnu trochu zeširoka - když mě z nakladatelství oslovili, abych redigoval dvoudílný ruský román Stanoviště, trochu jsem se zarazil kvůli u nás panující nechuti k ruskému živlu. Ale pak jsem si vybavil, že jsem před pár lety redigoval Gluchovského knihu Povídky o vlasti.

Je to kolosální nadsázka, povídky byly tak mistrné a břitce výstižné, že jsem se při jejich čtení smál nahlas. To mi podpořilo chuť do práce na jeho další knize, navíc ve spolupráci s překladatelem Rudolfem Řežábkem.

Stanoviště je strážní lokalita. Žije v ní velká vojenská jednotka a s ní spjatá společnost, která sestává většinu z příbuzných těchto příslušníků. Stanoviště leží na levém břehu řeky Volhy v ruinách šestisettisícového města Jaroslavli asi 250 km severovýchodně od Moskvy. Vojenská jednotka střeží železniční most přes řeku tak, aby na jejich území, zvané Moskovie, neproniklo ze Západu nic nepatřičného.

Moskovie je zbytkové území někdejšího velkého Ruska. Vzniklo po dlouhé občanské válce a dlouhodobé všeobecné ekonomické a politické blokádě. Neví se, co se děje na druhé straně Volhy. Řeka je zamořená chemikáliemi, její odpad toxický.

Druhý díl se částečně odehrává v Moskvě, částečně popisuje neúspěšnou misi Juraje, což je nový hrdina. Země je rozvrácená, nikdo nejde daleko pro násilí. Mimo centra nefunguje zásobování a lidé trpí hlady, vztekem a beznadějí. A většina z nich upírá zrak do Moskvy, kde sídlí Imperátor s velkým I, jejich zachránce, jehož se právě chystají kanonizovat.

Konec putinovského režimu

Vy jste zmínil území zvané Moskovie. Co je to za oblast?

Moskovie je torzo, co zbylo po válce z velkého Ruska. Jak už říkal Václav Havel, Rusko neví, kde začíná a kde končí, a tady je to právě takové neurčené území.

Zmínil jste také jednu z postav, ale tou hlavní postavou v prvním díle je Jegor. Kdo to je?

Jegor a Michelle jsou dva mladí lidé, které ubíjí nekonečné provizorium a nedůstojné životní podmínky na Stanovišti.

Michelle, jejíž jméno je krásně psané azbukou s měkkým znakem na konci, usiluje o útěk do Moskvy, což se jí po fatálním dobrodružství podaří ve druhém dílu. Jegor ve druhém dílu brzy mizí ze scény, ale nebudu říkat proč, abych čtenáře neochudil o krásnou zápletku a velký zvrat v ději.

Do jakého žánru byste Stanoviště zařadil? Je to sci-fi, dystopie, fantasy…?

Určitě bych se přiklonil k dystopii, tedy antiutopii. Gluchovskij sice neví, kdy a jak skončí putinovský režim, stejně jako to nevědí ani nejlepší odborníci na Rusko jak z prostředí rusky mluvící emigrace, tak ze západního akademického světa.

Gluchovskij médiím tvrdí, že Putin ve svém úřadu zemře sešlostí věkem. Ví ale stejně jako my, že nástupnický režim nejspíš nebude standardní demokracií, ale něčím velmi atypickým a potenciálně nebezpečným, přinejmenším pro sousední země tohoto impéria.

Literát a občan s velkým O

My tady opakujeme už několikrát jméno autora Dmitrije Gluchovského. Kdo to je?

Narodil se v roce 1979. Je to velmi vzdělaný polyglot a svůj zatím nejsilnější a nejúspěšnější opus, román Metro, začal psát ve svých osmnácti letech s tím, že ho posléze poskytne čtenářům prostřednictvím internetu zdarma. Což udělal a vyneslo mu to velkou a zaslouženou popularitu. Mimo jiné tři miliony nadšených čtenářů po celém světě. Je to velmi nadaný literát a hlavně pravdomluvný, odpovědný a statečný občan s velkým O. Takových je nyní v Rusku citelný nedostatek.

On sám od ruské invaze na Ukrajinu žije v exilu. Stanoviště vyšlo v Rusku v roce 2022. Dostává jeho románový příběh nějakou novou dimenzi právě s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu?

Gluchovskij je ve svém románu jasnozřivý myslitel. První díl publikovaný před začátkem války se scénami naprostého zmaru, marasmu a nejistoty na pozadí falešného imperiálního myšlení a jeho následků, to vše v sevření blokády, musel působit na čtenáře naprosto nevěrohodně a nadsazeně. Ale dnes, téměř všechno, na co v románu narážíme, si dovedeme docela dobře představit.