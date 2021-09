Přeložila desítky českých autorů do polštiny. Dorota Dobrew převzala prestižní cenu Premia Bohemica

„Samozřejmě je to pro mě veliká radost a jsem na to hrdá,“ poděkovala Dorota Dobrew za ocenění Premia Bohemica.

Dobrew je plachá dáma, která českou literaturu překládá ve volném čase. Cena Premia Bohemica ji překvapila. „Není to čest jen pro mě, ale i pro polskou bohemistiku. Mám o sobě asi horší mínění než ta komise, která mi cenu dala. Když se dívám na dřívější laureáty, tak jsou to badatelé a přední vědci, kteří působí na univerzitách. Já jenom překládám,“ podotýká pro Radiožurnál.

Přeložila již desítky českých autorů. Mezi nimi: Violu Fischerovou, Josefa Topola, Egona Bondyho, Pavla Landovského, Zdeňka Svěráka nebo Petru Hůlovou.

A je pro ni lepší překládat autory, které zná, nebo naopak ty neznámé? „Když někoho znáte a máte ve svém životě společné body, tak víte, o čem píše, odkud se bere ta báseň. Nemusíte to zkoumat nebo přemýšlet, co za tím je. Prostě to víte.“

„Představovat Dorotu Dobrew je velmi těžké, protože je to jedna z nejvýraznějších současných polských překladatelek z češtiny. Kdybyste si vzali jen list jejích přeložených prací, tak bychom na tomto rozhovoru strávili dalších asi 15 minut,“ říká ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

„Dorota Dobrew je nejen překladatelka, ale v podstatě je velmi všestranná. Velmi často se s ní potkávám na bohemistickém semináři, který organizujeme, a i tam patří mezi ty, kteří jsou s to vytvářet kulturu setkávání,“ dodává.

Dorota Dobrew převzala cenu Premia Bohemica | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas