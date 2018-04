Před 140 lety se narodil Eduard Štorch. Autor Lovců mamutů byl také zdatným lyžařem

Spisovatel, pedagog a archeolog Eduard Štorch, kterému se podařilo zpopularizovat a do povědomí dětí i dospělých dostat příběhy z doby kamenné a bronzové, by v úterý oslavil 140 let. Jeho asi nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Podle kritiků se ale Štorchovy knihy blíží spíše fantasy než historickým sondám.

