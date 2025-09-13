Emigrace a odpor proti prezidentu Putinovi. V Praze se koná největší knižní festival ruské exilové literatury
V pražském Karlíně se o tomto víkendu mluví hodně rusky, koná se tam totiž největší knižní festival ruské exilové literatury v Evropě Pražská knižní věž s podtitulem Tamizdat. Svůj stánek otevřela ruská vydavatelství nejen z Prahy, ale i z Izraele, Německa a z Pobaltí. Z Lotyšska například přijeli zástupci respektovaného vydavatelství Meduza, které je propojeno se stejnojmenným zpravodajským portálem.
Všechny vydavatele, spisovatele a literární kritiky spojují dvě věci: exil a odpor proti ruskému prezidentu Putinovi.
„Pořád přibývá ruských nakladatelství v zahraničí, v Evropě, Izraeli, Americe, Kanadě. Je to nová exilová vlna z Ruska. Lidé tam nemůžou žít, dýchat, psát. A myslím, že to bohužel ještě bude pokračovat,“ říká redaktorka Viktoria, která mezi vystavovateli představuje výjimku.
V Česku žije dlouhá léta, zastupuje ruskou národnostní menšinu a spolupodílí se na vydávání časopisu Ruské slovo.
I Ruské slovo vydává knihy o emigraci, i když převážně o té první po bolševické revoluci, a proto Krimovová dobře rozumí názvu Tamizdat. „Samizdat znáte. A tamizdat je slovo ze sovětských dob, knihy vydané v zahraničí a nelegálně dovážené zpátky do Sovětského svazu. Tam vydáno, tam zděláno. Měli jsme jak samizdat, tak tamizdat.“
Nový Tamizdat založila Alexandra Vachruševová, která do Prahy utekla po začátku války na Ukrajině.
„Všichni nakladatelé tady jsou emigranti, všichni jsou proti válce a proti Putinovi. V Rusku vládne tuhá cenzura, spisovatelé jsou označováni za zahraniční agenty či extremisty, hrozí jim vězení a jejich knihy mizí z knihoven. Festival je pro ně možností, jak se prezentovat,“ vysvětluje.
Nové město
U stánku s českým nápisem Nové město postává Alexej Levčenko, který v Praze provozuje ruské knihkupectví. Prodává exilové autory, ale i ty, kteří v Rusku zůstali:
„Vychází tam pořád spousta dobrých knih, i když represe v posledním roce zesílily. Kromě politické literatury je to množství literatury faktu, překladových titulů a třeba sci-fi, které se politiky netýkají, a proto je nezakazují. Tak to bylo vždy. V Sovětském svazu lidé utíkali k filologii nebo historii nebo do fikce, aby se nemuseli potýkat s realitou.“
Do Prahy dorazili také zástupci vydavatelství a zpravodajského portálu Meduza, který patří k nejčtenějším ruským médiím v exilu.
„Všechny naše knihy souvisí s válkou na Ukrajině nebo se situací v Rusku. Jsou to ale často romány, u kterých dbáme i na grafickou úpravu. Kromě tištěných titulů publikujeme řadu knih zdarma online na Meduze, aby se k nim dostali čtenáři všude,“ popisuje redaktorka Sofie (z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme její příjmení).
Knižní jarmark v karlínském centru Spojka doplní i autogramiády známých ruských spisovatelů. Největší hvězdou je Vladimír Sorokin, který zde představuje svůj nový apokalyptický román Skazka, v češtině Pohádka. Festival Tamizdat potrvá do neděle.
V Praze žije zhruba 24 000 Rusů, a tak není divu, že se tu koná i největší festival ruské exilové literatury v Evropě. Od začátku války Ruska proti Ukrajině uteklo ze země podle různých odhadů pět set tisíc až jeden milion Rusů a jedná se tak o pátou exilovou vlnu od roku 1918.