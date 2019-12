Encyklopedie akčního filmu je skrznaskrz fanouškovské dílo, říkají autoři knihy

Autoři knihy, filmoví publicisté ze serveru Moviezone.cz Václav Rybář, Matěj Svoboda a Petr Cífka, přibližují nejznámější filmy, herce a herečky, režiséry akční kinematografie, ale i elementy akčních filmů, jako jsou auta, zbraně nebo klišé. Dělají to populárním časopiseckým, respektive blogovým způsobem.

„Vždycky když slyšíte, že ten či onen film je na­točený na motivy lunaparkové atrakce, plasto­vých pajďuláků z hračkářství nebo maskota z oba­lu ranních cereálií, máte automaticky pocit, že půjde o absolutní odpad. A přesto…“ začíná například jedno z hesel, to o Pirátech z Karibiku.

„Jdeme především po našich favoritech. Formativním diváckým obdobím pro nás byl hlavně konec 80. a začátek 90. let.“

Jádrem knihy jsou jednoznačně muskulaturní 80. léta, kdy na plátnech kin zářili Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone a další známé tváře. Návštěvnost v zařazování hesel do encyklopedie prý hrála minimální roli, jde spíše o status, jaký dnes filmy pro autory encyklopedie mají. „Po některých klišé se nám stýská. Dnes mají jepičí život. Je jich málo a tvůrci se jim často vysmívají,“ prozrazují autoři jistou nostalgii.

Akční filmy mezi jinými žánry

Své heslo v knize má legendární brutální western Divoká banda Sama Peckinpaha, válečný film Černý jestřáb sestřelen anebo rodinný animák Úžasňákovi nebo kyberpunková Akira.

Záběr tedy sahá od komiksových sci-fi současnosti ke groteskám Bustera Keatona. „Žádnou přesnou metriku toho, co ještě je akční film a co už ne, nemáme,“ říkají tvůrci. Nad jednotlivými herci prý probíhaly velké diskuse. „Nechtěli jsme také být šovinističtí, a i když byl akční film po většinu doby maskulinní žánr, dali jsme do knihy maximum ženských hesel. Například heslo Angeliny Jolie může dnes vyvolávat pochybnost, zda do knihy patří,“ dodávají.