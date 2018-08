Vychází dosud nepublikovaná Hemingwayova povídka Pokoj do zahrady. Děj se odehrává v pařížském hotelu Ritz

Povídka se odehrává v pařížském hotelu Ritz. Jejím vypravěčem je spisovatel Robert, který má zjevné autobiografické rysy a další postavy ho oslovují stejnou přezdívkou, jakou měl Hemingway – Papa.

Hemingway byl za druhé světové války také válečným korespondentem a s oblibou tvrdil, že osvobodil bar v hotelu Ritz. „Povídka ukazuje Hemingwayovu hlubokou lásku k jeho oblíbenému městu, které se právě vymanilo z nacistické okupace,“ uvedl šéfredaktor čtvrtletníku Andrew Gulli. Podle něj povídka obsahuje autorova oblíbená témata – vedle Paříže debaty o knihách, víně a válce.

Hemingway napsal A Room on the Garden Side v roce 1956 spolu s dalšími čtyřmi povídkami z období druhé světové války. Z nich byla dosud publikována jen jedna – The Crossroads (Křižovatky).

V létě 1956 napsal Hemingway svému vydavateli Charlesi Scribnerovi, že jsou to asi hodně nezajímavé povídky, ale myslím, že některé jsou hodně vtipné. „Na každý pád, vždycky je můžete vydat po mé smrti,“ dodal Hemingway.

Po Hemingwayově sebevraždě v roce 1961 vyšla z jeho pozůstalosti řada knih. Zřejmě nejoblíbenější jsou vzpomínkové črty Pohyblivý svátek o Paříži 20. let, které vyšly tři roky po jeho smrti. Kromě toho byly posmrtně vydány romány Rajská zahrada a Ostrovy uprostřed proudu, stejně jako kniha o býčích zápasech Nebezpečné léto.

The Strand Magazine se zaměřuje na nové detektivní příběhy, ale publikuje také málo známé opusy slavných autorů jako Raymond Chandler, John Steinbeck a další.