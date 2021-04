Když dítě jednou okusí čtení, zaručeně už u něj zůstane, vysvětlují manželé Staří

Spisovatelka, pedagožka a logopedka Ester Stará napsala už řadu dětských knih jako Nauč Edu abecedu. Svoje knihy často vozí na různé akce, kde se se svými čtenáři setkává. „Jestli dítě rádo čte, poznám během deseti minut,“ říká. Její muž, výtvarník Milan Starý doplňuje, že čtení knih musí být i otázka libých pocitů. „Když je dítě jednou okusí, tak u čtení knížek zaručeně zůstane,“ tvrdí v pořadu Hovory. Hovory Praha 0:10 21. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester a Milan Staří, autorka knih pro děti, speciální pedagožka a logopedka a výtvarník a ilustrátor | Foto: Naděžda Hávová

Na veřejném předčítání jejich knih spisovatelka a učitelka Ester Stará prý vztah dítěte a knihy lehce pozná.

‚To, jestli dítě rádo čte, poznám během pár minut,' říká autorka knih, pedagožka a logopedka Ester Stará

„Za prvé jsou tam individualisti, kteří čtou a je to vidět i na jejich velmi pěkných dotazech. Hlavně ale poznám, jestli vede ke čtenářství i sama paní učitelka nebo knihovnice. Takové děti jsou pak uvolněné, mají otevřenou mysl a kladou pěkné dotazy,“ popisuje.

Vidí ale i přesně opačné příklady. „Když přijdou děti, které vůbec netuší, co se kolem nich děje. Které se svým čtenářstvím nemají tak úplně vřelou zkušenost, tam i to povídání na besedě s nimi hrozně vázne,“ tvrdí spisovatelka.

Na první pohled

„Je to vidět na první pohled – řadové paní učitelky i knihovny podle mě plní funkci ve společnosti, kterou málokdo z nás dohlíží a doceňuje,“ připojuje svůj názor manžel a ilustrátor Milan Starý. „Jsou to ostrůvky kulturnosti – a vrátí se nám to v budoucnu, až tyto děti vyrostou,“ pokračuje.

Na dětech je podle Starého vidět, že mají vztah ke knihám jen proto, že chodí s učitelkami do knihoven a že tam vůbec mohou přijít.

„Taky je na nich vidět, že často asi nemají úplně nejveselejší životy, nežijí v nejpodnětnějších prostředích. Takže knihovny a dobré vedení ve školách jsou pro ně jakési záchranné čluny,“ říká. „Když je dítě jednou okusí, u čtení knížek už zaručeně zůstane,“ dodává.

Poslechněte si celé Hovory, kde se dozvíte i to, že ilustrace v knihách musí navodit atmosféru a nesmí vyzradit tajemství. A také že ilustrace dokážou knihu dovyprávět, ale nesmí prozradit tajemství.