Filmová místa Šifry mistra Leonarda v Paříži turisty lákají stále. Vyvolá kniha podobný zájem i v Praze?

Začátkem příštího týdne vypukne „Brownmánie“. 9. září vychází další kniha spisovatele Dana Browna s názvem Tajemství všech tajemství. Její děj se z velké části odehrává v Praze. Hlavní postavou je znovu profesor na Harvardově univerzitě a odborník na náboženskou symboliku Robert Langdon, který v předchozích dílech pátral taky v Itálii, Británii a Francii. Velkou část úspěšného filmu podle Brownovy knihy Šifra mistra Leonarda natáčeli v Paříži.
Šifra mistra Leonarda proslavila pařížské památky. Děj se odehrává na pařížských nábřežích, mostech, třídě Rivoli i v Louvru.
Povolení k natáčení ve slavném pařížském muzeu udělila francouzská vláda.
Filmaře přijal v Elysejském paláci i tehdejší prezident Jacques Chirac, který prý pro hlavní roli policejní kryptoložky Sophie prosazoval nejlepší kamarádku své dcery Claude.
Štábu se taky údajně vyptával na to, jestli by francouzský herec Jean Reno, který ve filmu ztvárnil postavu detektiva Fache, mohl dostat víc peněz. Filmaři si oddechli, protože všechny smlouvy už byly podepsané.
Filmová místa Šifry mistra Leonarda
Hlavním dějištěm filmu Šifra mistra Leonarda je pařížské muzeum Louvre. Zde se natáčela úvodní i závěrečná scéna. Robert Langdon přichází k Louvru, k prosklené pyramidě, dívá se dolů a zjišťuje, že Svatý grál je pod obrácenou pyramidou Louvru.
„Vždycky slyším to: ‚Jo, tak tady to bylo! Tady je hrob Máří Magdalény!‘ Někdy je to pro mě až úsměvné, ale v tom je mistrovství Dana Browna, který dokáže fabulovat nesmírně dobře,“ vypráví česká průvodkyně v Paříži Petra Trnková.
I když Šifra mistra Leonarda vešla do kin před devatenácti lety, někteří turisté se na film stále vyptávají. Ostatně dodnes můžete v Paříži vyrazit na cestu po místech, kde se film natáčel. Není to ale zrovna nic levného, za hodinu a půl s průvodcem zaplatíte v přepočtu skoro pět tisíc korun. Podobný zájem by nová kniha Dana Browna mohla vyvolat i v Praze.
„Na té knize můžete pěkně vidět, jak se posunulo vnímání Prahy u západního světa za 35 let. Už nejsme postkomunistická metropole, kde se to hemží divným zločinem a drogami atd. Najednou je to hrdá, sebevědomá metropole s famózní historií,“ popisuje odpovědný redaktor nakladatelství Argo a pražský konzultant Dana Browna Petr Onufer.
Fakta i mystika
Dan Brown se ve svých dílech pohybuje na hranici faktů, legend a mystiky.
Robert Langdon se ve filmu vydává po tzv. Růžové linii, tedy po trase bývalého nultého poledníku. Dodnes najdete v Paříži zlaté placky na chodnících s nápisem ARAGO, které vzdávají hold astronomovi a bývalému ministrovi války z 19. století, Francoisovi Aragovi.
„Francouzský nebo tedy Pařížský poledník nejdřív měřili otec a syn Cassiniovi a posléze Francois Arago. Vznikly díky němu ty nejpřesnější mapy své doby. Arago měl původně sochu před pařížskou observatoří, za druhé světové války ale tuto sochu roztavili na zbraně. Francouzská vláda potom nechala vytvořit zlaté placky na chodnících, které vzdávají hold Aragovi,“ upřesňuje francouzský vědec Barnier.
Nová kniha Dana Browna Tajemství všech tajemství sdílí s Šifrou mistra Leonarda několik stejných dějových momentů. Nechybí konference, vražda ani pronásledování. Více se dozvíme už za pár dní v novém díle amerického spisovatele.