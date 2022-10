Geoffrey Chaucer nikoho neznásilnil. Dvojice historiků očistila pověst ,otce anglických básníků‘

Koncem 14. století jeden Angličan NEznásilnil pekařovu dceru. Zveřejnění důkazu britského Národního archivu tento týden sledovali v Londýně historikové z několika kontinentů. Není divu. Ten Angličan byl velký básník, autor Canterburských povídek Geoffrey Chaucer. Podezření s ním někteří badatelé a později feministky spojovali dobrých 150 let. Londýn 10:13 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako nový důkaz Chaucerovy neviny slouží dva dokumenty, které našli historikové Euan Roger a Sebastian Sobecki | Zdroj: Profimedia

Podezření se objevilo poprvé ve viktoriánské Anglii, v roce 1873. Filolog Frederick Furnivall, nadšený zakladatel literárních spolků a obdivovatel středověké anglické literatury, tehdy našel soudní zápis z roku 1380 o žalobě jisté Cecílie Chaumpaigneové, dcery londýnského pekaře.

Z tohoto latinsky psaného dokumentu vyplývá, že Chaucer byl zapletený do případu, který se týkal něčeho, co je vyjádřené výrazem „raptus“.

V soudních záznamech zpravidla slovo „raptus“ představovalo znásilnění, ale taky mohlo jít o únos nebo zadržování.

Jak píše časopis Chaucer Review, badatelé se začali dohadovat, co to asi mohlo být. S ohledem na Chaucerův literární význam spíš předpokládali, že šlo o únos.

Verze o znásilnění začala dominovat koncem 20. století. Podezření ještě přiživily zastánkyně feminismu, když americký medievalista Christopher Canon našel v roce 1993 jiný soudní záznam z konce 14. století.

V něm už nebylo slovo „raptus“, ale vše nasvědčovalo právě sexuálně motivovanému násilí. A tomu, že se ho dopustil „otec anglických básníků“, „poslední básník anglického středověku a zároveň první básník anglického novověku“, jak se Chaucerovi tradičně říká, pochovaný v Londýně ve Westminsterském opatství.

Jako nový důkaz Chaucerovy neviny slouží opět dva dokumenty, které našli historikové Euan Roger z britského Národního archivu a kanadský medievalista Sebastian Sobecki z Torontské univerzity. Ti tento týden uvedli, že případ se netýkal násilí, ale pracovního sporu.

Pracovní smlouva 14. století

Důkazem je soudní zápis z 9. dubna 1380. Je to pověření dvou právníků, kteří mají řešit žalobu podanou na Cecílii Chaumpaigneovou. Oba historici hledali v ohromném množství soudních zápisů souvislosti a našli další záznam, z 16. října 1379, který celý případ vysvětlil.

Cecílii žaloval jistý Thomas Staundon kvůli tomu, že (jak bychom dnes řekli) porušila pracovní smlouvu na dobu určitou. Jednoduše odešla sloužit k Chaucerovi před koncem smlouvy, což se tehdy nesmělo.

I použití slova „raptus“ má své vysvětlení. Původní zaměstnavatel Thomas Staundon žaloval nejen Cecílii, ale také Chaucera za to, že ji přijal do služby a „bránil“ tak tomu, aby setrvala u Staundona až do vypršení své pracovní smlouvy. Vlastně ji tak „zadržoval“, bránil jejímu přechodu z nové práce, do té původní.

Nebyli by to ovšem vědci, kdyby nepochybovali. Například tři historičky Sarah Baechleová, Carissa Harrisová nebo Samantha Katz-Sealová, trvají na tom, že básník Chaucer „aktivně udržoval kulturu znásilňování“.

Pro vědce jsou tyto nálezy podnětem zaměřit se podrobněji na Chaucerův životopis a práci v archivech. Medievalista Sobiecki dobové soudní zápisy označil jen za prozatimní špičku ledovce.