‚Když si matka umane, že je dítě speciální.‘ Viktorie Hanišová píše o narušené rodině, sektě a šmejdech

Spisovatelka Viktorie Hanišová píše nejvíc o narušených rodinných vztazích. Ve své nejnovější knize Neděle odpoledne vypráví příběh Teodora, jeho podivínské matky a otce, který každou neděli odpoledne odchází z bytu a nikdo neví kam. „Největším problémem rodinných vztahů je nedostatek komunikace a sebereflexe. Týká se to celé společnosti: lidé nejsou ochotní aspoň částečně objektivně nahlédnout na svůj život a přiznat si chyby," věří Hanišová.

V románu Neděle odpoledne rozvíjí příběh rodiny, která před sebou vzájemně skrývá tajemství. Teodorova matka je členkou mesianistické sekty, svého syna vzdělává doma a Teodor tak nemá kamarády. Jedním z hlavních témat knihy je právě mlčení a nekomunikace mezi nejbližšími příbuznými.

„Na jednu stranu není potřeba rozebírat úplně všechno, ale když nastane konflikt nebo když mají děti nějaký problém, tak myslím, že je dobré se na to zeptat, poukázat na to a promluvit si o tom,“ soudí spisovatelka Hanišová v pořadu Záložka na Radiu Wave.

Jako první ji napadl příběh knižní rodiny. „Že by existovala rodina, která na venek funguje relativně standardně, otec a matka se starají o dítě. Akorát tatínek každou neděli odpoledne někam zmizí a nechce říct kam. Vypadá to jako banalita vzhledem k celému týdnu, jsou to tři čtyři hodiny, ale přišlo mi to jako symbolika nekomunikace a mlčení. Že i zdánlivá maličkost může rodinu rozložit,“ přibližuje autorka.

Na postavě Teodora chtěla ukázat, jak se taková nekomunikace podepíše na dítěti. „Abych to mohla udělat, tak musí Teodor projít různými životními fázemi a situacemi,“ vysvětluje spisovatelka.

Pod vlivem svého kamaráda se Teodor přidá k takzvaným šmejdům, kteří lákají ze seniorů peníze. „Teodor se vydává na scestí, stává se z něj zlý člověk. Jeho kumpán je takový mefisto, který ho svádí. A je otázka, jestli u toho Teodor zůstane, nebo ne,“ popisuje Hanišová a přiznává, že se šmejdy má její rodina zkušenost.

„Moje babička byla na šmejdských akcích, máme doma sadu příšerných hrnců, co mě rozčilují od rána do večera.“

Je cesta ven?

Teodora z knihy Neděle odpoledne jeho matka bere jako speciálního, postiženého a opožděného. Chlapec má navíc na obličeji velké mateřské znaménko.

„Rodiče, zejména matky, mají na dítě úplně zásadní vliv. A pokud si matka umane, že je dítě – ať v pozitivním, nebo negativním smyslu – speciální, tak tím může dítě zásadně ovlivnit.“

„To znaménko je na jednu stranu úplně banální, někdo má pihu na zádech a někdo na oku, tak to vyšlo. Ale pak je k tomu druhá rovina: matka ještě před tím, než se Teodor narodil, k němu neměla dobře vyvinutý vztah. A ta piha se jí do toho hodila, protože pak syna mohla označit za poskvrněného. Pihou se jí potvrdilo to, co čekala už v těhotenství,“ přibližuje Hanišová a dodává:

„Rodiče, zejména matky, mají na dítě úplně zásadní vliv. A pokud si matka umane, že je dítě – ať v pozitivním, nebo negativním smyslu – speciální, tak tím může dítě zásadně ovlivnit. Někdy to jde až k Münchhausenovu systému v zastoupení, kdy si matka do dítěte promítá svoje problémy a trápí ho lékařskými procedurami, třeba ho i nutí sedět na vozíku... A překvapivě se to neděje až tak zřídka."



Viktorie Hanišová, spisovatelka | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Teodor má také imaginárního kamaráda Hyna, který ale Teodora uráží a ponižuje ho. „Nehraje v tom roli jen matka, ale je to i Teodorovo svědomí. Skrze Hyna sám sobě Teodor vyčítá něco, co není schopný sám vyslovit,“ tvrdí Hanišová.

„Když rodiče uvrhnou dítě do závislostního vztahu, tak má dítě v dospělosti tendence se k tomu vracet. Například si najde partnera, který se chová podobně. A mě na tom zajímá, jestli je z toho cesta ven,“ dodává spisovatelka.

Kniha Neděle odpoledne, kterou vydalo nakladatelství Host, je složená ze tří částí, jednu vypráví Teodor a další dvě sledují jeho matku s otcem. „Když je člověk ochotný vyslechnout si příběh někoho jiného, může to vést k usmíření a porozumění,“ uzavírá Viktorie Hanišová.

