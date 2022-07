Bestseller i po čtvrt století. Harry Potter je pro nakladatelství Albatros dodnes zlatý důl

Brečlavá Bedřiška nebo Fňukavá Filipína. I mezi takovými výrazy se rozhodovali bratři Medkovi, když překládali knižní ságu o Harrym Potterovi. Dívčí umývárny nakonec strašila Ufňukaná Uršula. Jak se světový bestseller dostal do českých knihkupectví a proč si slavné knížky J. K. Rowlingové překládaly české děti samy? FENOMÉN HARRY POTTER Praha 18:17 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harry Potter chytne a nepustí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Nejúžasnější bylo sledovat, jak se z hezké dětské knížky stává světový fenomén,“ vzpomíná programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Müller.

Na příběh o chlapci, který se dozvídá, že je čaroděj a nastupuje do kouzelnické školy v Bradavicích, narazil Ondřej Müller náhodou v německém Frankfurtu.

Společně s bratry Pavlem a Vladimírem Medkovými řešil hlavně správný překlad knížek. Všechny dosud neznámé výrazy, které nešlo dohledat ve slovníku, se rozhodli počeštit.

„Buď jsme si volali po telefonu nebo si psali mailem. Vymysleli jsme třeba pět šest jmen a postupně jsme to zužovali, až nakonec zůstalo jedno,“ popisuje.

Polibek smrti, který připraví člověka o život, tak nakonec dával mozkomor. V umývárnách neplakala Brečlavá Bedřiška ale Ufňukaná Uršula a z Harryho Pottera se nestal Jindra Hrnčíř.

Porušení autorských práv

Překlad knížek ale pro některé nedočkavé čtenáře trval příliš dlouho. Kupovali si tak anglická vydání, která si sami překládali.

Ondřej Müller; programový ředitel nakladatelství Albatros | Foto: Jiří Hadač, CNC ., Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Spousty dětí si začaly samy tu knížku číst. Naučily se tak dobře anglicky. Některé děti si dokonce psaly i amatérské překlady, které rozdávaly kamarádům nebo postovaly na web,“ přibližuje Ondřej Müller.

Tajemství pátého dílu – Harry Potter a Fénixův řád – takto předčasně odkrylo několik školáků, kteří si neuvědomili, že tím porušují autorská práva. Za přeložení téměř 19 kapitol ale nakonec potrestáni nebyli.

Audionahrávky bez hudby

V úspěšné audionahrávce prvního dílu o kouzelnickém učni propůjčil hlas všem téměř padesáti postavám herec Jiří Lábus. Druhý díl, ve kterém se posluchači dostali s interpretem Pavlem Zedníčkem do Tajemné komnaty, už se ale musel obejít bez hudby.

„Existovala filmová hudba a oni chtěli tuhle filmovou linku vést zcela samostatně. Ty další díly jsme tak už nemohli dělat s hudbou,“ vysvětluje Ondřej Müller.

Harryho Pottera vydává nakladatelství Albatros jednou za tři roky. Od prvního vydání v roce 2000 mu čaroděj s jizvou na čele vykouzlil milionové částky.

„Pomohl otevřít další edice. Dovoluje vydávat třeba knížky začínajících autorů nebo náročné ilustrované knížky, které bychom si jinak nemohli dovolit,“ dodává vděčně Ondřej Müller.

Sedmidílná sága o Harrym Potterovi stále oslovuje nové čtenáře. Díky nim je navíc podle programového ředitele Albatrosu pořád co objevovat. Do budoucna by nakladatelství chtělo vydat příběhy brýlatého čaroděje také s českými ilustracemi.