‚Skautská bible‘ s novými ilustracemi. Hoši od Bobří řeky poprvé vyjdou s kresbami od ženy

Kdyby Verne věděl, že ho považujeme za otce sci-fi, velmi by protestoval, tvrdí znalec

Lidem nabídl pohled daleko do budoucna, do éry elektřiny, počítačů i misí do vesmíru. Uznání ale ve své době došel jen u svých čtenářů, ne v uměleckých kruzích nebo mezi akademiky.