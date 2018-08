Hoši od Bobří řeky zůstanou bez dívek. Do klukovského příběhu nepatří, říká nakladatel

Budou ještě staré knihy o skautech a jejich dobrodružstvích zajímat dnešní děti? „Věříme, že Jaroslav Foglar má co říct i té nové počítačové generaci, která možná ani nejezdí ani na skautské tábory. Ale přesto si myslíme, že ano,“ říká programový ředitel nakladatelství Ondřej Müller.

Mladou generaci chce Albatros zaujmout i výběrem ilustrátorů. Hochy od Bobří řeky ilustrovala Ester Kuchynková, Chatu v jezerní kotlině, která vyjde v listopadu, Pavel Čech, a Stínadelskou trilogii bude ilustrovat Jiří Grus, který je známý z komiksů.

„Děti jsou zvyklé vnímat příběhy segmentovaně – z YouTube, filmů nebo komiksů – a tomu jsme vizuálně připodobnili Hochy od Bobří řeky. A některé sekvence zpracovali až skoro počítačovou formou,“ popisuje Müller.

Holky v klučičím světě

Ilustrátorka Ester Kuchynková v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekla: „Prostě tam jenom chybí holčičí postavy. Ve skutečném světě přece holky taky jezdí na tábory v lese jako kluci, loví bobříky a mají rády dobrodružné příběhy stejně jako kluci. Nevnímám knížku jejím obsahem a dějem vyloženě jako jen pro kluky.“ (rozhovor s Ester Kuchynkovou na iROZHLAS.cz najdete ZDE)

„Ona v tom rozhovoru krásně dodává, že foglarovky se dívčímu elementu vyhýbají, než že by ho třeba nechtěly zakomponovat. Myslím, že to byl i celoživotní ostych Jaroslava Foglara před ženami,“ domnívá se Müller.

Podle něj ani dívky do těchto příběhů přátelství nepatří. „Ale není pravda, že by se je tam Foglar nesnažil dostat. Například vlajku Rychlých šípů na začátku předávaly Mirkovi Dušínovi dívky. Jsou to epizodní postavy, ale jsou tam,“ připomíná.

„Kdyby dnes někdo psal knížku z klukovského prostředí, tak se určitě bez dívčího elementu neobejde. Ale ve 30. a 40. letech – i pod vlivem táborů a kluků, které vedl, to šlo,“ vysvětluje Müller.

