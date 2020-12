V Itálii se nejvíce prodává kniha o tom, proč si Salvini zaslouží důvěru. Není v ní ale ani písmenko

Breve storia esilarante



Su Amazon è in vendita a 6.90 € il libro "Perché Salvini merita rispetto e ammirazione".



Vari leghisti lo hanno comprato, scoprendo solo dopo che ci sono solo pagine bianche. A ricordare che non ci sono motivi per rispettare Salvini.



Cos'è il genio.. pic.twitter.com/8GK4Yn40oD