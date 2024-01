Básníka Ivana Blatného dnes známe i díky jeho anglické ošetřovatelce v blázinci, naznačuje historik

Velkou postavou naší poezie je básník Ivan Blatný. Většinu života prožil v exilu a přesto, že stále psal, tak jeho básně většinou končily v odpadkovém koši. Kdyby se neobjevil jeho – jak říkal – anděl strážný. Ošetřovatelka v blázinci, kde žil po většinu času, Angličanka Frances Meacham. Setkání s ní tak bylo pro básníka osudovým. Jak to bylo doopravdy Praha 11:46 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Blatný (zcela vlevo) u mikrofonu Českého rozhlasu, 2. 4. 1941 | Foto: autor neznámý | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

„Ivan Blatný se narodil v roce 1919, jeho otec spisovatel, básník, dramatik Lev Blatný zemřel velmi mladý, jen ve 36 letech. Ivan se stal polosirotkem a po třech letech, kdy zemřela i jeho matka, byl jen ve svých 13 letech sirotkem úplným,“ říká literární a výtvarný historik Radim Kopáč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel Denčevové

„V té době začal psát básně, možná jako obranu před svým nešťastným údělem,“ dodává.

Blatný tehdy žil v Brně, dostal se mezi umělce, kteří se stali i jeho nejbližší přátelé. Mezi nimi byl Jiří Orten a jeho guru byl o generaci starší Vítězslav Nezval. Ten ho zasvěcoval do prvorepublikové avantgardy.

V letech 1940 a 1941 vyšly jeho první sbírky Paní Jitřenka a Melancholické procházky. Po válce se mu pak otevřely další možnosti publikování. Do toho však přišel únorový převrat 1948, krátce po něm Blatný odjel na stipendium do Velké Británie. Tehdy se také rozhodl, že se už domů nikdy nevrátí.

Rozhodl se emigrovat

„Byl to blesk z čistého nebe, protože Blatný byl už od konce první republiky, během protektorátu a hlavně v letech poválečných dost viditelnou a exponovanou postavou české poezie,“ konstatuje Kopáč.

„V jeho rozhodnutí se zřejmě objevily tři motivy: brutální proměna po únoru 1948, setkání s exulanty z přelomu 30. a 40. let Josefem Ledererem a Ivanem Jelínkem a jeho silná, nevyzpytatelná emocionalita.“

Ze zámku nás komunisté ve sněhu vyhnali do stodoly. Přimluvil se za nás etiopský císař, vzpomíná baronka Číst článek

Bylo to pro něj tehdy velmi špatné, ocitl se v osamocení, neuměl anglicky, nevěděl, co se sebou počít. V září roku 1948 se dostal do psychiatrické léčebny. V podobných ústavech pak s přestávkami prožil většinu svého života.

Měl štěstí, že se setkal s mecenáškou Medou Mládkovou, také exulantkou, která založila nakladatelskou edici Sokolova. „V roce 1954 vydala antologii pod názvem Neviditelný domov, což byly verše patnácti exulantů. Editorem byl Peter Demetz a zastoupen byl také Ivan Blatný,“ uvádí literární a výtvarný historik.

„Blatný se tak ocitnul po boku tehdejšího výkvětu československého exilu a pro něj to byla na dlouhou dobu jediná příležitost vidět své vytištěné jméno na básnické sbírce.“

Byl to takový trochu paradox: v blázincích Blatný zažíval nejen melancholii, ale také uspokojivý pocit, že je o něj postaráno, vlastně se tam cítil svobodně. A stále psal a psal verše, které ošetřovatelský personál sbíral a házel do koše.

Až se objevila zvláštní žena, ošetřovatelka Frances Meacham, o které Radim Kopáč říká: „Stala se mu blízkou, nejenom proto, že částečně uměla česky a tím mu zpřítomnila ztracené město, zemi a přátele, ale především tím, že ji zajímal. A začala věci, které mu odpadávaly od ruky či je házel přímo do koše, sbírat a archivovat. Dokonce pak oslovila Josefa Škvoreckého v Torontu, který tam měl nakladatelství, a v roce 1979 díky práci Antonína Brouska vyšla Blatného sbírka Stará bydliště, za dalších osm let pak Pomocná škola v Bixley.“

Rok 1968 obrátil Milanu Horáčkovi život naruby. V exilu založil knihkupectví Dialog, seděl i v Bundestagu Číst článek

Pád komunistického režimu hodnotil Blatný v dopise prezidentu Václavu Havlovi jako „požehnání svobody“, ale rozhodnul se v Anglii zůstat, v srpnu 1990 zde ve svých nedožitých 71 letech zemřel.

Na otázku pořadu, jestli ošetřovatelka v blázinci zachránila významnou část naší poezie, host pořadu Kopáč odpovídá: „Zachránila, její role je s trochou nadsázky srovnatelná s rolí Maxe Broda, a to pokud jde o dílo Franze Kafky. Díky tomu, že poslala Škvoreckému do Kanady, díky tomu, že Brousek z nich uspořádal dva velké výbory, tak hned po listopadu 1989 začaly jeho básně ve společnosti rezonovat. Díky ní nebyl tehdy Blatný zapomenutý, a to až dodnes.“

Poslechněte si celý rozhovor na začátku textu.