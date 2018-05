Undergroundový básník, jehož texty nazpívali Plastici. Ivan Wernisch získal Cenu Franze Kafky  

Laureátem Ceny Franze Kafky pro tento rok je český básník a překladatel Ivan Wernisch. Podle mezinárodní poroty se básník svým dílem řadí mezi mimořádné osobnosti světové literatury. Wernisch tak vstoupil do společnosti takových jmen, jako jsou Haruki Murakami, Philip Roth, Václav Havel, Arnošt Lustig či Margaret Atwoodová. Praha 11:49 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Wernisch | Foto: Petr Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

„Mám velkou radost. Je to skvělá řada, do které se postavím,“ radoval se Ivan Wernish z ocenění, které Společnost Franze Kafky odtajnila v pondělí 21. května. Tradiční ceremoniál se uskuteční na konci října v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Laureát při něm obdrží finanční odměnu a především hlavní symbol ceny - bronzovou sošku Franze Kafky od sochaře Jaroslava Róny.

‚Miluju svou babičku víc než mladé dívky.‘ Cenu Jiřího Ortena letos získal Ondřej Macl Číst článek

Ivan Wernisch je český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Narodil se v Praze a studoval vyšší průmyslovou keramickou školu v Karlových Varech. Své básně začal publikovat v časopisech Host do domu a Tvář. Po roce 1968 upadl v normalizačním režimu v nemilost, střídal mnoho zaměstnání a jeho díla vycházela v samizdatu či v zahraničí. Wernischovy zhudebněné texty také hrála undergroundová kapela The Plastic People of the Universe.

Mimo své vlastní tvorby se český básník věnuje překladu německé, francouzské či vlámské poezie. V roce 2012 mu byla udělena Státní cena za literaturu.

Cenu Franze Kafky uděluje mezinárodní porota od roku 2001. Mezi dosavadní laureáty patří např. Haruki Murakami, Philip Roth, Václav Havel, Arnošt Lustig či Margaret Atwoodová. Jako hlavní posláni ceny organizátoři uvádí „ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky“.