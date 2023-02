Ve světě trpaslíků a draků je nejlepší se narodit jako sliz. Nová manga je feel good fantasy

Manga Jak jsem se reinkarnoval coby sliz, která nedávno začala vycházet česky, bude nejspíš lákat hlavně svým názvem. Ten ale bohužel slibuje víc podivnosti, než samotný komiks dokáže nabídnout. Přestože hlavní hrdina je opravdu inteligentní slizová koule, jeho příběhy ze všeho nejvíc připomínají klasickou fantasy videohru. Pro milovníky žánru je to ale příjemná „feel good“ oddychovka. Recenze Praha 9:54 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Japonský komiks začíná smrtí hlavního hrdiny jménem Satoru, který má v té době podobu sedmatřicetiletého tokijského kravaťáka. Poté, co ho na ulici ubodá neznámý útočník, se znovuzrodí v jakémsi mytickém světě plném démonů a inteligentních nelidských druhů.

A má tvar koule slizu, která ale od tajuplného průvodcovského hlasu hned od začátku dostane do vínku sadu schopností, jež mu hodně usnadňují přežití. Jednou z nich je i to, že dokáže měnit svůj tvar.

Hrdinova základní podoba beztvarého slizu je na celé sérii vlastně to nejzajímavější. Díky tomu se z něj stává postava, která od začátku stojí tak trochu mimo svět, kde se děj odehrává.

Není to klasický hrdina, který stojí před úkoly, na které nestačí. Naopak, jeho schopnosti z něj hned na začátku udělají celkem mocnou postavu, která ve světě příběhu od začátku rozhoduje spoustu konfliktů.

Zajímavé je na něm ale to, jak se vyrovnává s vlastním tělem – nebo spíš s vlastními těly, protože dokáže měnit podoby a s různými identitami dostává nové schopnosti a vlastnosti.

Žádné velké drama

Jak jsem se reinkarnoval coby sliz rozhodně nechce být žádné velké drama. Spíš je to další z veskrze pozitivních mang o tom, jak hlavní hrdina plný zápalu pro věc dokáže nenásilně řešit konflikty a spojovat znepřátelené strany a sjednocovat různé bytosti pod společným idealistickým cílem.

Autor si navíc nedělal starosti s vymýšlením propracovaného fantasy světa, ale spíš tahá z klobouků víceméně náhodně různé rasy, příšery a motivy z žánrového kánonu.

Skoro to vypadá, jako by celý epický komiks byl vlastně jen dlouhý sen umírajícího milovníka RPG fantasy her. Děj totiž vlastně není klasická epická fantasy, kde by šlo o válku s nějakým temným pánem, ale spíš série historek, ve kterých se objevují ty nejklasičtější fantasy postavy a situace a hrdina je vyřeší pomocí svých stále se rozvíjejících schopností.

To může být dobře i špatně – na jednu stranu děj působí hodně nahodile, na druhou stranu jsou díky tomu dobrodružství slizkého hrdiny tvárnější a svobodnější.

Seriál i videohra

Jak jsem se reinkarnoval coby sliz je původně série takzvaných light novels, což jsou krátké svižné romány, ze kterých si pak často berou náměty komiksy, anime i hrané filmy. Přesně to se stalo i Slizu, jehož původním tvůrcem je autor s přezdívkou Fuze.

V češtině vychází komiksová verze, kterou adaptoval Taiki Kawakami, který příběhu dodal vzhled klasické, poměrně realisticky prokreslené fantasy mangy.

Kromě toho ale vznikl i anime seriál a videohra, takže je vidět, že příběhy Slizu jsou stejně tvárné jako samotný jeho hrdina.