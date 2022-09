Jak správně nakupovat knihy? Podpořte svého knihkupce nebo nakladatele, pošlou peníze dál

Najdi si svého knihkupce či knihkupkyni a nakupuj u nich. Podporuj své oblíbené nakladatele a nakupuj od nich napřímo. Než knihu koupíš ve velkém e-shopu, podívej se, jestli nemá nakladatel svůj e-shop. To jsou první tři tipy, jak být čtenáři, kteří při nakupování knížek přemýšlejí. Desatero vymyslela básnířka a spoluzakladatelka Asociace malých nakladatelů a knihkupců Anna Štičková, Praha 0:10 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Štičková, knižní aktivistka a spoluzakladatelka Asociace malých nakladatelů a knihkupců | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

„Stejně jako si člověk rád chodí pro kávu do své oblíbené kavárny nebo nakupuje od konkrétních designérů své oblečení, tak je skvělé mít někoho, kdo mu poradí i s výběrem knih. A takový knihkupec vám určitě najde i knihy, ke kterým byste se ve velkých knihkupectvích nedostali. On skutečně čte většinu knih, které prodává,“ vysvětluje Štičková, proč je na prvním místě desatera právě podpora knihkupců.

„Je důležité se zamyslet nad tím, že za knihou stojí práce až desítek lidí."

Dobrý knihkupec podle ní dokáže nahradit literárního kritika a odhadnout, co se komu bude líbit. „Nezávislí knihkupci v regionech slouží i jako literární a kulturní instituce, pořádají různé akce, zvou autory, je to spíš služba,“ vyzdvihuje.

Podobně je lepší, když čtenáři podporují své oblíbené nakladatele a nakupují přímo od nich, pokračuje desatero. Tím sice knihkupec přijde o svůj rabat, připouští Štičková, ale i to je pro nakladatele, autory a trh s knihami podle ní dobré.

„Ze 100 procent částky tak podpoříte malého nakladatele, který pak těmi penězi může podpořit další lidi, kteří se na knize podíleli. Třeba můžou zvýšit honorář autorům,“ vyzdvihuje knižní aktivistka.

Třetí bod knižního desatera nabádá, aby lidé místo na velkém e-shopu hledali knihy v online obchodě svého malého knihkupce nebo nakladatele.

Ztráta? Ano, správně

Bod čtyři a pět knižního desatera se týká ceny. Když si čtenář připlatí, může tím více podpořit své oblíbené autory a autorky. Slevu totiž v celém řetězci výroby knih zaplatí někdo jiný, většinou ten nejslabší. To bývá nakladatel nebo autor.

„Dávala jsem studentům za úkol vytvořit modelovou kalkulaci knihy. Říkali, že to nevychází, že je tam pořád ztráta, anebo jsou na nule. A takhle to měli do velké míry správně,“ upozorňuje Štičková.

„Samozřejmě se může stát, že něco hluboce podceníte, stane se z toho bestseller a vydělá to peníze. Ale také se může stát, že se hluboce spletete a je to takzvaný ležák. To je typicky poezie, tam je jedno, jestli jste malý, nebo velký nakladatel. A obzvlášť debutová poezie když se zaplatí, tak je to úspěch,“ vysvětluje a dodává, proč se i přes to takové knihy vydávají:

„Nakladatel to prostě chce vydat, protože chce dát prostor někomu, kdo je nový. Ale musí to zaplatit nějaký úspěšnější titul.“

Dražší knihy by se ale nemusely prodat vůbec, upozorňuje Štičková: „Je určitě nezbytné do cen knihy promítnout nedostatek papíru, inflaci, zdražování energií a tak dále. Ale pořád, doufejme, budou knihy to levnější zboží. Máme totiž v Česku jednu skvělou zvyklost, a to dávat knihy jako dárek. Pokud bude extrémně drahé všechno, tak by zdražení knih nemuselo vadit.“

Další rady desatera nákupu knih doporučují, aby lidé chodili na knižní veletrhy, do antikvariátu nebo do knihovny. Devátý tip radí, aby nepotřebné knihy lidé posílali dál – k přátelům, do knihoven, knihobudek nebo antikvariátů.

Za desáté: Hlavně čtěte každý den. Alespoň kousek čtení léčí.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.