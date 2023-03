‚Psal na vše, co mu přišlo pod ruku.‘ Jen jeden den ukazuje výstava, jak Hašek tvořil svého Švejka

„Psal na vše, co mu přišlo pod ruku – ale úhledně a bez škrtů,“ říká o stylu Jaroslava Haška archivář Památníku národního písemnictví Petr Kotyk. Byl to právě on, který přišel s nápadem uspořádat jednodenní výstavu rukopisů knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Haškovým dílem se dlouhodobě zabývá, a když hledal zmínky o tom, kdy a kde byly rukopisy k jedné z nejpřekládanějších českých knížek vystaveny, zjistil, že jde o světovou premiéru.

Praha 9:21 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít