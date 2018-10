Novinka Jaroslava Rudiše se odehrává v sauně. Chodí se do ní jako na terapeutický kroužek

V době, kdy režisér Štěpán Altrichter natáčí podle prózy Národní třída film, vychází spisovateli Jaroslavu Rudišovi nová kniha. Jmenuje se Český ráj a klíčovou roli v ní hraje sauna. Rudiš v ní rozehrává příběhy party mužů, pro které je potírna jediné místo, kde můžou být sami sebou. Spolu s papírovou verzí vychází i audiokniha, namluvil ji herec Petr Čtvrtníček. Praha 23:20 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Jaroslav Rudiš. | Foto: Jan Rasch

Když spisovatel Jaroslav Rudiš v rodné Lomnici nad Popelkou křtil svou knihu Český ráj, mnozí fanoušci si mysleli, že v ní opěvuje krásy stejnojmenného území. Rudišova novinka, která vychází po pěti letech od novely Národní třída, ovšem není zeměpisným textem.

OBRAZEM: Smutný rváč a jeho náhradní syn jedí guláš. Začalo natáčení filmu Národní třída Číst článek

Je to příběh o sauně a šestnácti mužích, kteří se v ní schází jako na terapeutické skupině. S potem vychází na povrch i různé příběhy a historky, není nouze o obavy, chlapácká gesta i nostalgii. I přes některá závažná témata je ale Český ráj na rozdíl od pět let staré Národní třídy humoristický text.

Historky Rudiš pro prózu sbíral několik let právě i v sauně, kam chodí několikrát do týdne. „Kniha má nečekané, možná až surreálné finále,“ říká Radiožurnálu a usmívá se. „Muži se v jednu chvíli rozhodnou, že se pokusí překonat drsnou, nepřekonatelnou zeď mezi mužským a ženským světem, který v knize představují jednotlivé sauny. Co za zdí uvidí, to ale nemohu prozradit.“

Do své domácí sauny občas zajde i herec Petr Čtvrtníček, který Český ráj načetl jako audioknihu. Hlas jí propůjčil poprvé, loni ale pro stanici Českého rozhlasu Vltava četl román Jáchyma Topola Citlivý člověk.

„Když jsem pana Čtvrtníčka slyšel, řekl jsem, že to je přesně ono. Nádherně podtrhnul tragikomičnost těch mých postav. Kdyby z toho měl snad jednou vzniknout film nebo seriál, musel by jednoho z těch chlapů hrát,“ dodává Jaroslav Rudiš.

Český ráj je také k vidění jako divadelní hra, brněnský soubor Feste ho už několik let uvádí pod názvem Čekání na konec světa. V únoru pak bude mít Rudišova novinka divadelní premiéru v Německu.

Fotogalerie (4)