Jedna z nejstarších knih světa míří do dražby. Kodex je psán na papyru, má cenu asi 90 milionů korun

Jedna z nejstarších knih na světe půjde v červnu do aukce. Píše to server BBC News a upozorňuje na to web Radia Wave. Starověká kniha, nazývaná Crosby-Schøyen Codex, pochází z Egypta a vznikla ve třetím nebo čtvrtém století v jednom z prvních křesťanských klášterů.

