Na lidských právech vám začne záležet, když si přečtete o čínských lágrech, říká písničkář Dědeček

Když si přečtete svědectví o odebírání orgánů v čínských lágrech, začne vám záležet na lidských právech. Myslí si to písničkář, spisovatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, který byl hostem v pořadu Osobnost Plus. Kultura Číny se podle něj postupně rozšiřuje. A čeká to tedy i nás, varuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Čína je rozporuplná země. Nikdy jsem v ní nebyl, protože jsem byl mnohokrát fotograficky zachycen na protestech před čínskou ambasádou,“ říká básník, písničkář, spisovatel, překladatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček. „Upřímně řečeno bych se v kontinentální Číně necítil dobře,“ dodává.

Dědeček se v rámci neziskové organizace Člověk v tísni podílí na lidskoprávních aktivitách. Z Kuby nebo Ruska přiváží rukopisy a tiskoviny, které mají šanci vycházet v exilu.

„Je to dobrodružství svého druhu. Ale upřímně řečeno, zkušenosti z těchto cest zpracovávám, teprve když se vrátím. Ve chvíli, kdy jsem v daném místě, zvažuji jen nejnutnější věci: abych přešel hranici, správně ukázal pas, našel lidi, které hledám, a podobně,“ přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Nechtěl bych ze sebe ale dělat dobrodruha. Nikdy se mi totiž během toho nic příšerného nepřihodilo. Vše vždy proběhlo mírumilovně a kulturně jako turistický výlet nablblého zbohatlého Čecha. Aspoň doufám, že jsem tak byl nahlížen místními orgány,“ doplňuje Dědeček.

Básník, písničkář, spisovatel a překladatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Básník a hudebník také v pořadu Osobnost Plus vysvětluje, proč se rozhodl nebýt nečinný a zapojit se do boje proti diktátu a totalitě:

„Na lidských právech vám začne záležet ve chvíli, kdy si přečtete otřesné reportáže a svědectví o odebírání orgánů v čínských lágrech. O prohnaném a velmi perfidním způsobu mučení a věznění lidí. A pak si řeknete, že je to jedna z největších zemí na světě a její kultura se postupně rozšiřuje do všech oblastí planety. A čeká to tedy i nás,“ říká. (O lágrech a děsivé situaci v čínském Sin-ťiangu si můžete přečíst zde.)

„Samozřejmě, že se toho bojím. A velmi. Čína nahání strach nikoli počtem obyvatel, ale způsobem vládnutí,“ podotýká.

Psát pro dospělé čtenáře mu dnes už připadá marné. „Je ale otázka, proč by to pro děti nemělo být ještě marnější a proč by kniha vůbec neměla být marnost nad všechny. Díky dětem je ale více prostoru, aby se člověk mohl hříčkově vyřádit. Fantazie není vůbec ničím krocena. Když se dětská kniha povede, měla by být zabávnou četbou i pro dospělé. V tom je mi velkým vzorem Emanuel Frynta,“ uzavírá Dědeček.

Kdo je Jiří Dědeček? Písničkář, básník, textař, překladatel a spisovatel Jiří Dědeček do roku 1985 tvořil a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem, poté se v tvorbě osamostatnil. Má rád slovní hříčky a pracuje s nimi ve většině své tvorby. Mimo jiné je předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

