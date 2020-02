Bercow vydává knihu. Unspeakable prezentuje ostrý pohled na britskou politiku a její představitele

Ve Velké Británii vychází kniha, která nejspíš vzbudí mnoho kontroverzí. Svou autobiografii vydává nyní už bývalý předseda Dolní sněmovny britského parlamentu John Bercow. Autobiografie muže, pro něhož se vžila přezdívka „Mr. Order“, podle vydavatele přináší pohled do zákulisí britské politiky i hodnocení předních politiků, včetně expremiérky Theresy Mayové nebo jejího nástupce Borise Johnsona. Od stálého zpravodaje Londýn 12:13 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda britské Dolní sněmovny John Bercow | Zdroj: Reuters

John Bercow vedl parlament 10 let. Bývalý konzervativec se nyní ve vládnoucí straně netěší velké přízni.

Naopak, stal se prvním předsedou Dolní sněmovny za posledních 230 let, který po skončení mandátu nezasedl ve Sněmovně lordů. Poté, co úřad před prosincovými volbami opustil, označil brexit za největší chybu posledních let.

Název knihy Johna Bercowa – Unspeakable – lze přeložit jako nevýslovné, ale také ohavné. V autobiografii Bercow prezentuje svůj osobitý ostrý pohled na britskou politiku. „Jedná se o mé myšlenky a vypovídá o tom, co jsem zažil a jak jsem se při tom cítil,“ říká o knize autor.

Hlavními tématy knihy jsou brexit a antisemitismus v Konzervativní straně. Obsahuje také komentáře a hodnocení osobností, které se na britské scéně objevovaly v posledních několika letech.

Bercow v knize prezentuje své názory například na Tonyho Blaira, Davida Camerona, Theresu Mayovou nebo Borise Johnsona. Bývalého předsedu Konzervativní strany Camerona označuje za 24karátového snoba, s jeho následovnicí Mayovou nesdílel sympatie, když se po svém odstoupení po neúspěšných jednáních o brexitové dohodě rozplakala.

Internetový obchod Amazon Bercowovu knihu označuje za zásadní čtení pro každého se zájmem o politiku. Lze v ní totiž pozorovat jeho vývoj progresivního postoje k politice, ve které se pohybuje již od roku 1997.

Takzvaným speakerem Dolní sněmovny se Bercow stal v roce 2009. Byl u řešení klíčových otázek moderní britské historie. Mezi nejkrušnější období patří bezpochyby jednání o brexitu.