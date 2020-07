V 87 letech zemřel španělský spisovatel Juan Marsé. Před dvanácti lety získal Cervantesovu cenu

Ve věku 87 let v sobotu zemřel španělský spisovatel Juan Marsé. V neděli to podle agentury DPA oznámila jeho literární agentka Carmen Balcellsová. Marsé psal o své rodné Barceloně, nejznámější je jeho román Poslední odpoledne s Terezou, který byl přeložen i do češtiny.

