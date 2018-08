Kdyby Verne věděl, že ho považujeme za otce sci-fi, velmi by protestoval, tvrdí znalec

Jules Verne je dnes považován za otce sci-fi literatury díky svým více než sedmi desítkám románů. Lidem nabídl pohled daleko do budoucna, do éry elektřiny, počítačů i misí do vesmíru. Uznání ale ve své době došel jen u svých čtenářů, ne v uměleckých kruzích nebo mezi akademiky. Praha 10:30 5. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jules Verne | Foto: autor neznámý 2, public domain, Wikimedia Commons

„Francouzská akademie věd byla ve Verneově době velmi zkostnatělá, nikdo z akademiků nechápal, že se láme epocha a přichází průmyslová revoluce,“ uvedl v Magazínu Leonardo verneolog a spisovatel fantasy František Novotný.

S technickým pokrokem se měnilo i myšlení lidí. „Do měst se hrnuli venkované a stávali se z nich dělníci v továrnách. Celá společnost se posouvala a chtěla literaturu pro sebe. Chtěli číst, co je zajímá, ne to, co zajímá šlechtu nebo vzdělance.“

Novotný se přiznal, že čím je starší, tím méně se ve Verneovkách vyzná a tím větší je pro něj jejich autor záhadou.

„Verne se narodil do středostavovské rodiny, jeho otec byl advokát a jako nejstarší syn měl jít v otcových šlépějích. Mladší sourozenec Paul byl určen k dráze námořního důstojníka, ale právě to chtěl dělat Jules. Proto utekl ve 12 letech na loď, ale vrátil se a slíbil rodině, že bude cestovat jen ve své fantazii.“

Verne jistou část svého života patřil k pařížské bohémě, pohyboval se v divadelních kruzích, psal básně a divadelní hry. „Ale najednou se změnil, oženil se, získal rodinné zázemí a začíná psát své podivuhodné cesty, úplně něco jiného, co tady jakživ nebylo.“

„Verne by ale své knihy nepokládal za vědecko-fantastickou literaturu. Kdyby se mohl probudit a dozvěděl se, že je pokládán za otce sci-fi, tak myslím, že by velmi protestoval. Tvrdil by, že psal cestopisné romány,“ odhadl František Novotný.

Výstřižky a hodně fantazie

I přesto ale ve svých dílech předpověděl francouzský spisovatel desítky vynálezů. Odkud bral inspiraci, vysvětlil sci-fi spisovatel a verneolog Vlado Ríša.

„Měl obrovský výstřižkový systém, kde měl všechny technické a technologické novinky, které pak pro potřeby svých dobrodružství upravoval.“

Typickým příkladem je ponorka. „Ta už tehdy v zárodečné fázi existovala, ale on byl schopen předvídat, co všechno by s ní šlo dále dělat.“

Nechával se také inspirovat vším, co se dělo kolem něho. „Například jeden z jeho přátel byl průkopníkem balónového létání, čímž se stal inspirací pro Pět neděl v balóně.“

„Verne nebyl žádný vynálezce. Byl to spisovatel, a pokud se mu zrovna nějaká aktuální novinka hodila do příběhu, tak ji využil. Samozřejmě si ji upravil podle svého, ale to dělá kdekdo i dnes,“ shrnul Vlado Ríša.