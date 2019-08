Zápisník v hebrejštině, dopisy a skici. V Jeruzalémě představili dosud nezveřejněné Kafkovy rukopisy

Izraelská Národní knihovna ve středu novinářům v Jeruzalémě představila dosud nezveřejněné rukopisy a skici Franze Kafky a jeho přítele a spisovatele Maxe Broda, které získala po dlouhém soudním sporu ze Švýcarska, kde byly několik desítek let v bankovních sejfech. Mezi dokumenty jsou i tři různé verze Kafkovy povídky Svatební přípravy na venkově, cestopisy, dopisy a dosud nepublikovaný spisek Kafkových úvah, napsal deník The Times of Israel. Jerusalém 16:24 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Franz Kafka | Foto: Franz Kafka | Zdroj: Wikimedia Commons

„Nový je pro nás zápisník v hebrejštině. Věděli jsme, že Kafka se učil hebrejsky, máme jeden z jeho slovníků, ale nevěděli jsme, že dokázal napsat souvislý text v hebrejštině," řekl archivář izraelské knihovny Stefan Litt na dotaz novinářů, co se dá z pozůstalosti přivezené ze Švýcarska dozvědět nového.

Literárně totiž většina představených spisů podle deníku The Times of Israel neodhalí nic nového, protože jejich obsah už byl publikován. Poskytnou ale bližší analýzu k procesu tvorby pražského rodáka a německy píšícího spisovatele Kafky, který zemřel v roce 1924 v Rakousku na tuberkulózu.

Tisíce zmizelých dokumentů a dopis od ženy. Německo předá Izraeli část pozůstalosti Kafkova přítele Maxe Broda Číst článek

Dokumenty, které byly od 50. let minulého století v bankovních sejfech ve Švýcarsku, si přivezla izraelská knihovna před dvěma týdny. Soud v Curychu letos v dubnu potvrdil, že jí mají být předány. Jde o 60 souborů, které obsahují stovky položek, včetně dopisů či skic. Vše jsou to rukopisy Kafky či Broda.

„Poslední švýcarské rozhodnutí není jen soudním verdiktem, ale i potvrzením toho, co izraelská národní knihovna tvrdí už dlouho - že Kafka, jako židovský spisovatel, patří k Jeruzalému a ke kulturnímu dědictví židovského lidu," řekl deníku The Times of Israel znalec Kafkova díla, spisovatel a překladatel Benjamin Balint.

Neuposlechnuté přání

O Kafkovu pozůstalost vedla dlouholetý spor rodina Esther Hoffeové, která byla sekretářkou spisovatele Maxe Broda. Ten neuposlechl přání svého přítele Kafky zničit po smrti jeho dílo a místo toho část románů a povídek vydal.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Když Brod v roce 1968 v Tel Avivu zemřel, uvedl podle pozdějších soudních verdiktů v závěti, že jeho pozůstalost včetně Kafkových spisů má být předána veřejnému archivu. Esther Hoffeová ale místo toho dílo rozprodávala v aukcích.

Například v roce 1988 podle deníku Haarec prodala Hoffeová rukopis Kafkova románu Proces za dva miliony dolarů (asi 46 milionů korun). Nový majitel ale předal rukopis německému archivu v Marbachu, kde je dodnes.

Národní knihovna v Jeruzalémě rodinu Hoffeových zažalovala a izraelské soudy ve vleklém procesu nakonec rozhodly, že rodina nabyla Kafkovo dílo nelegálně. V roce 2016 izraelský nejvyšší soud definitivně přiřkl díla Národní knihovně v Jeruzalémě. Přesto knihovna k některým dokumentům v bankovních sejfech v Tel Avivu a Curychu až do letoška neměla přístup.