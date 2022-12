Česká literatura pod širým nebem Káhiry. Evropská literární noc přilákala zejména studenty

Egyptská spisovatelka Mansúra Izzuddínová čte z arabského překladu románu Smrtholka české autorky Lucie Faulerové. Dvacetimiliónová Káhira žije celou noc a Noc evropské literatury do tohoto životního stylu perfektně zapadá.

„Já mám k české literatuře úzký vztah. Už dvakrát jsem navštívila Prahu a zúčastnila se Pražského knižního veletrhu. A velká část jednoho mého románu se odehrává v Praze.“

Podle Mansúry Izzudínové je obsah románu Smrtholka natolik univerzální, že bude čitelný i pro egyptské publikum. Sebevražda, která knížkou prostupuje, byla přitom ještě nedávno v Egyptě skoro tabu.

„Náboženství sebevraždu zakazuje. V poslední době ale počet sebevražd v Egyptě hodně narostl. A často jsou to sebevraždy v přímém přenosu, lidé si je zveřejňují na sociálních sítích.“

Tři evropští spisovatelé

Během noci se čte na třech místech třikrát po sobě, aby mohli lidé přecházet a o nic nepřišli. „Představujeme egyptské veřejnosti tři spisovatele z Evropy. Konkrétně českou spisovatelku, autora z Německa a autorku ze Slovenska. Představujeme je na neobvyklých místech. Aspoň naše české místo neobvyklé je. Je to zahrada vily,“ říká Tereza Svášková, která literární noc spoluorganizuje v krásném prostředí zahrady jedné z ubývajících vil v centru Káhiry.

„Úryvky z vybraných knih čtou významné egyptské literární osobnosti. Naši návštěvníci můžou objevovat čtvrť Dokkí, ve které se akce koná. Jde o jednu ulici, kolují mezi jednotlivými místy. Když obejdou za ten večer všechna tři místa, tak můžou získat jako odměnu literární balíček. Má to být motivace, aby lidé za ten večer zvládli všechny tři knížky,“ vysvětluje Svášková.

Óda na lásku

Teď je tady čtení z překladu českého románu Smrtholka, je to váš poslední překlad z české literatury? „Ano. Je to temný román, ale já jsem to bral jako ódu na lásku, na smrt, na bezmoc i naději. Je to smutnější román, ale nese v sobě mnohem víc, než jen ten smutek a sebevražedné případy,“ vysvětluje Chálid Biltágí.

Tento egyptský bohemista českých knížek do arabštiny přeložil asi nejvíc, kolik jich už bylo? „Myslím, že už přes čtyřicet titulů, převážně z prózy.“

Autorka Lucie Faulerová promluvila k posluchačům aspoň formou video vzkazu. Velká část židlí na zahradě vily je obsazená studenty a studentkami káhirských bohemistických studií. Studentů je aktuálně asi 150.

I další arabské trhy

Islám abd al-Wáhid byl donedávna jedním z nich: „Četl jsem dva romány. Prima sezona a také Švejk. Moc mě baví číst české romány, protože mi to pomůže zlepšit češtinu.“

Už jste skončil studium? „Teď za měsíc půjdu na vojnu. Když máte vysokou školu, tak jen na jeden rok.“ Co budete dělat po vojně? „Buď budu učitelem češtiny, nebo budu pracovat v turizmu jako průvodce.“

Zástupce nakladatelství Dár Safsáfa, které arabský překlad Smrtholky vydalo, říká, že se snaží prorazit i na další arabské trhy. Zatím ale prodává především v Egyptě.