Od vydání Čapkových Anglických listů uplynulo 100 let. Vyšly v Československu i Británii

Vedle mnoha dalších rolí může být Karel Čapek považován za zakladatele moderního českého cestopisu. Tím totiž jeho kniha Anglické listy je. Od jejího prvního vydání uplynulo 100 let. V létě roku 1924 využil Čapek pozvání britského PEN klubu a dva měsíce strávil na cestě po Spojeném království, odkud pravidelně posílal sloupky do Lidových novin. Na přelomu října a listopadu pak vyšly jako ucelená publikace. Londýn 12:44 21. října 2024

„Máme nejlepší sbírku českých knih v celé Británii. Sbíráme je už sto let. Anglické listy máme v několika vydáních. To první z roku 1925 i poslední z roku 2001. To si ale teď půjčil nějaký student,“ provází Thomas Lorman knihovnou plnou povědomých titulů.

Od vydání Čapkových Anglických listů uplynulo 100 let.

Jak je to ale s Anglickými listy? „Poprvé jsem se k Čapkovi dostal před 30 lety a doslova jsem si ho zamiloval. Byl to výborný spisovatel. Jeho Anglické listy jsou plné jemného humoru. Řada postřehů, které Čapek udělal před sto lety, platí i dnes,“ srovnává.

Mezi roky 1925 až 1943 vyšly Anglické listy v Británii několikrát. Nejprve na pokračování v deníku Manchester Guardian, potom mnohokrát knižně.

„Ve své době byli lidé v Británii fascinováni tím, jak vidí spisovatel ze střední Evropy jejich zemi. Jednou ze lží spojenou s Mnichovem bylo, že Československo je pro Brity zemí, o které nevědí zhola nic. Nebyla to pravda. Řada lidí znala vaši kulturu,“ podotýká Lorman.

Na cestu po Anglii, Walesu a Skotsku se vydal Karel Čapek v létě roku 1924. Texty vycházely průběžně v Lidových novinách. Na přelomu října a listopadu potom vyšla první česká knižní edice. Záhy nato, v březnu 1925, vyšla kniha i v angličtině.

Thomas Lorman je historik. Vyučuje na fakultě slovanských a východoevropských studií. Anglické listy podle něj nejsou knihou o Británii. Vzorem nového Československa byly západní liberální demokracie. Všechny potřebné instituce už stát v roce 1924 měl. Jak říká Lorman, Čapek ale věděl, že to není všechno. Vydal se do Británie, aby zjistil, jaká je západní společnost a na jakých základech stojí.

„Čapek zjišťuje, že celá britská kultura je neopakovatelná a vychází ze svých vlastních pramenů a tradic. Československo proto nemůže být kopií Británie, ale musí být samo sebou. Cokoliv Čapek napíše o Británii je ve skutečnosti debatou o Československu. Dochází k závěru, že není třeba nic kopírovat, že mají být lidé hrdí na svou vlastní zemi,“ říká historik Thomas Lorman.

V roce 2001 vyšly Anglické listy v Británii znovu. Kniha ale zapadla a dnes ji zná jen hrstka lidí.

Historik Thomas Lorman | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas