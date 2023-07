Z Rudolfova neodjel, dokud nenapsal poslední tečku. Karel Čapek čerpal inspiraci ve výletní restauraci

V nádherném prostředí uprostřed přírody nedaleko Jindřichova Hradce stojí výletní restaurace Rudolfov.

„Je známo, že Karel Čapek napsal ve výletní restauraci Rudolfov zhruba dvě třetiny románu Krakatit,“ říká majitel restaurace Peter Chvojka pro Radiožurnál.

Právě sem do Rudolfova často a rád zajížděl Karlův bratr Josef s manželkou Jarmilou. Karel je tady dvakrát navštívil. Poprvé jen krátce, podruhé přijel v roce 1923 koncem července a zůstal tu až do začátku září, popisuje Petra Lecnarová, která se dílem Karla Čapka, konkrétně románem Krakatit, zabývá.

„Karel Čapek uvítal, že je restaurace vzdálená asi půl hodiny od města. Líbilo se mu, že je v Rudolfově ohromný klid, který potřeboval na práci, chladno, hezký les, na který se díval z okna. Kromě psaní Krakatitu sbíral houby anebo odpočíval,“ přibližuje.

Výletní restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradce, kde před 100 lety dopsal Karel Čapek svůj román Krakatit | Foto: Pavla Kuchtová | Zdroj: Český rozhlas

Budova výletní restaurace prošla nedávno stavebními úpravami a některé místnosti ještě voní novotou.

„Teď se nacházíme v přízemí, v prostorech, kde byl výčep a hospoda vedle sálu. Pokoj, kde Karel Čapek psal Krakatit, je nahoře. V horním patře se nacházely dva až tři pokoje,“ ukazuje.

„Podle těch plánů byly dva pokoje průchozí, jeden byl samostatný a Karel Čapek pravděpodobně tady v té části svůj román dopisoval, protože v jednom z těch dopisů zmiňuje, že má výhled na les, že z něj cítí chlad a ten mu dělá dobře,“ doplňuje.

Dokud nenapíšu poslední tečku

Z okna je opravdu výhled do lesa a na potok. „Tento dopis napsal 7. září 1923,“ říká Petra Lecnarová a nahlíží do dopisu, který Karel Čapek adresoval své přítelkyni Věře Hrůzové.

Stojí v něm důkaz: „Milá Věro, už dávno jsem vám chtěl psát, ale odkládal jsem to na slavnostní okamžik, kdy budu moci začít slovy: ‚Jsem hotov‘. Jsem tedy hotov s Krakatitem, ale bohužel není to tak slavnostní pocit, jak jsem si představoval. Naopak je mi nějak prázdno, jako bych byl vykuchán. Dopsal jsem to v Rudolfově, odhodlán, že se odtamtud nehnu, pokud neudělám tečku a konec.“

V neděli 3. září to bude přesně 100 let, co Karel Čapek svůj Krakatit ve výletní restauraci Rudolfov u Jindřichova Hradce dopsal.