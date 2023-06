Umělá inteligence vytvořila hlas Karla Gotta. Zazní ve zpěvákově autobiografii, kterou chystá Český rozhlas

Český rozhlas připravuje rozhlasovou podobu autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím. Příběhy ze života nejúspěšnějšího českého zpěváka bude posluchačům předčítat herec Igor Bareš, rozhlas v projektu využije i hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí. Četbu na pokračování v létě odvysílá stanice Český rozhlas Dvojka. Projekt je součástí oslav 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Praha 15:51 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Karel Gott | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Smlouvu o spolupráci na projektu v úterý podepsala zpěvákova manželka Ivana Gottová, která je zároveň jednatelkou agentury Karel Gott Agency, a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že posluchači budou výsledkem nadšeni, stejně jako tým, který na projektu pracuje,“ uvedla Gottová.

„Pevně věřím, že by byl z využití umělé inteligence nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace. Jsem také ráda, že jsme pro načtení celé knihy vybrali skvělého herce s příjemným sametovým hlasem Igora Bareše,“ dodala.

Sedmisetstránková autobiografie vyšla ve své knižní podobě v roce 2021 a stala se okamžitě knižním bestsellerem. Karel Gott knihu dopsal na sklonku života v roce 2019, jejího vydání ani načtení audioknihy se tak nedočkal.

Etická pravidla

Hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí posluchači poprvé uslyší 13. července, v předvečer výročí jeho narozenin. Vybrané kapitoly z autobiografie odvysílá od 14. července Český rozhlas Dvojka, na podzim pak celé memoáry vyjdou jako audiokniha.

Projekt vzniká pod vedením režiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka a kreativního producenta Lukáše Sapíka.

„Jsem rád, že můžeme tímto projektem navázat na mnohaletou a velmi bohatou spolupráci s Karlem Gottem, který jednoznačně patří k nejvýraznějším osobnostem novodobé české kultury, a přinést posluchačům a jeho fanouškům detailní pohled na jeho úspěšnou kariéru i soukromý život,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas se při přípravách hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí řídí souborem pravidel jak v oblasti práva a etiky, tak v oblasti kvality záznamu, aby nenarušil jeho odkaz. Pravidla pro práci s takzvanou hlasovou syntézou Český rozhlas zveřejní v první polovině července.